Abercrombie & Fitch stelt eerste Chief Digital Officer aan

Abercrombie & Fitch Co. heeft Samir Desai benoemd tot Chief Digital and Technology Officer. Desai is de eerste die deze functie bij het bedrijf zal bekleden, zo meldt Abercrombie & Fitch in een persbericht.

Desai zal verantwoordelijk zijn voor de digitale transformatie van Abercrombie & Fitch, dat zich steeds meer in het online domein beweegt. De taken van Desai omvatten ‘het ontwikkelen van strategische initiatieven door middel van data en analyse, het optimaliseren van de klant- en gebruikerservaring, en het het merkenportfolio van het bedrijf ontplooien tot digitale ervaringen die uniek zijn voor elk van hun publieksgroepen’. Abercrombie & Fitch heeft de merken Abercrombie & Fitch, Hollister, Gilly Hicks, Abercrombie Kids en Social Tourist onder zich.

Desai is afkomstig van Equinox, een luxe fitnessbedrijf. Hier werkte Desai eveneens als Chief Technology Officer. Fran Horowitz, CEO van Abercrombie & Fitch, zegt over Desai: “Zijn solide achtergrond en diepgaande kennis van technologische innovatie zal enorm waardevol zijn in het voortzetten van onze transformatie tot digitaal geleide retailer.”