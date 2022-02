ABG en David Beckham gaan strategisch partnerschap aan

Authentic Brands Group (ABG) en voetballer David Beckham gaan een strategisch partnerschap aan voor zijn gelijknamige merk, zo meldt ABG in een persbericht. Beckham krijgt op zijn beurt aandelen in de modegroep.

Het strategisch partnerschap houdt in dat ABG mede-eigenaar wordt van het David Beckham merk en het merk ook zal gaan managen. Naast het gelijknamige merk van de voetballer, krijgt ABG ook aandelen in Studio 99, een creatieve productie studio die in 2019 mede is opgericht door Beckham. Studio 99 maakt bijvoorbeeld documentaires.

De deal met Beckham past in de strategie van ABG om de voetafdruk van het bedrijf uit te breiden, nieuwe ‘ business verticals’ te lanceren en groei te stuwen in belangrijke gebieden waaronder de EMEA en APAC-regio’s. Als onderdeel van deze volgende fase opent ABG ook een Europees hoofdkantoor in Londen. Hier zal ook het team van David Beckham komen te werken.