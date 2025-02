About You-bestuurslid Christina Johansson overleden

Christina Johansson, lid van de raad van commissarissen en voorzitter van de auditcommissie van About You, is overleden. Dit maakt de Hamburgse online mode retailer vandaag bekend in een persbericht.

"Met Christina Johansson verliezen we niet alleen een uiterst competente en ervaren bestuurder, maar ook een gewaardeerde collega en een geweldige persoonlijkheid", aldus Hannes Wiese, medeoprichter en co-CEO van de About You Group. "Haar betrokkenheid, haar visie en haar leiderschap hebben ons bedrijf verrijkt. Onze gedachten gaan in deze moeilijke tijd uit naar haar familie en nabestaanden."

Johansson trad in 2021 toe tot de raad van commissarissen van About You en nam het voorzitterschap van de auditcommissie op zich. Deze posities bekleedde zij naast haar functie als Group CFO van Dormakaba Holding AG in Rümlang, Zwitserland. De in 1966 geboren financieel expert begon haar carrière als Financial Controller en Treasury Manager bij Securitas AG. In de loop van haar carrière bekleedde zij leidinggevende posities bij Amcor Ltd., SR-Technics en Bucher Industries. Van 2018 tot 2022 was zij CFO en interim CEO van Bilfinger SE.

"Christina Johansson heeft met haar diepgaande expertise en haar onvermoeibare inzet waardevolle impulsen aan ons bedrijf gegeven", deelt Sebastian Klauke, voorzitter van de raad van commissarissen van de About You Group. "Wij zijn haar zeer dankbaar voor haar werk en zullen haar herinneren als een inspirerende persoonlijkheid."