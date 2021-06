Ace & Tate en BESTSELLER over het belang van mentale gezondheid op de werkvloer

Er is steeds meer aandacht voor mentale gezondheid op werk. Dat is ook nodig om medewerkers vitaal en gemotiveerd aan het werk te houden, zeker in tijden als deze. Hoe werkt dit voor de fashionindustrie, waar de veranderingen zich in rap tempo opvolgen? Ace & Tate en BESTSELLER delen hier hun aanpak.

De fashion- en retail industrie is een dynamische branche waarin de afgelopen jaren grote verschuivingen hebben plaatsgevonden. De corona crisis deed daar nog eens een stevige schep bovenop. Al die veranderingen hebben impact op de branche als geheel, en raken uiteraard ook direct de mensen die er werkzaam zijn.

Uitdagingen in de retail- fashionbranche

In de fashion- en retailindustrie zie je uitdagingen op verschillende niveaus. Op de winkelvloer is het aantal klanten teruggelopen, waardoor het winkelpersoneel moeite heeft hun energie en motivatie hoog te houden. Het sociale aspect verdwijnt naar de achtergrond en werk wordt eerder sleur. Dit hebben we terug gezien in het verzuim. Zo was het verzuimpercentage van winkelpersoneel in 2020 46,4% en voor storemanagers lag dit percentage op 38,5% (Bron: CBS).

Het hoofdkantoor kent weer eigen uitdagingen. Zo is hier in veel gevallen de werkdruk juist toegenomen en zijn de werkzaamheden grotendeels verschoven naar thuis, waardoor de werk/privébalans onder druk staat. Ook is hier door corona het sociale aspect van elkaar dagelijks zien verloren gegaan.

De corona crisis raakte ook Ace & Tate. Hoofdkantoor en winkels werden tijdelijk gesloten, en dus kwamen er meer online initiatieven en werd oplossingsgericht gekeken naar opkomende uitdagingen. Maar het behouden van een positieve instelling en aanpak lukte niet iedereen. Voor sommigen was de situatie stressvol en zorgelijk. Leonoor, Head of People, Ace & Tate

Diverse organisaties hebben moeten reorganiseren, wat onder veel medewerkers voor onzekerheid over hun baan heeft gezorgd. In welke rol iemand ook werkzaam is en wat de omstandigheden ook zijn, het blijft de uitdaging werknemers gemotiveerd te houden in deze dynamische tijden. Hoe kan je medewerkers hierbij helpen en ze optimaal ondersteunen?

Best practices in de fashion- retail branche

Er zijn verschillende acties die je als organisatie kunt ondernemen om de mentale gezondheid van medewerkers op peil te houden. Hier enkele voorbeelden uit de praktijk:

- Nike biedt niet alleen financiële gezondheid met een competitief salaris en pensioenplannen, maar zorgt ook voor fysieke en mentale gezondheid middels betaalde verlof opties, zorgpakketten en uitgebreide sportfaciliteiten.

- WE Fashion heeft een intern vitaliteitsprogramma gebaseerd op de zogenaamde blue zones; vijf gebieden in de wereld waar mensen het meest gezond zijn. Daarnaast wordt er volop aandacht besteed aan de vier batterijen, fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal, waar de vitaliteit van medewerkers centraal staat. Er wordt gekeken hoe je deze het beste kunt opladen en opgeladen kunt houden.

- BESTSELLER, Ace & Tate en Decathlon zijn de samenwerking aangegaan met mental health platform OpenUp, waardoor ze medewerkers op een laagdrempelige manier mentale support van erkende psychologen kunnen aanbieden.

Het belang van een open en transparante bedrijfscultuur

Een open en transparante cultuur draagt bij aan een gezonde werkvloer. Wanneer medewerkers zich vrij en veilig voelen om te delen waar zij mee zitten, zorgt dit voor meer onderling vertrouwen, betrokkenheid en motivatie en helpt het om stress en stressgerelateerde klachten beter te managen. Hierdoor stijgt het werkplezier en daalt zowel het verloop als het verzuim, iets wat uiteraard iedereen ten goede komt.

Wat ik zou willen zeggen om mensen te ondersteunen is: 1. Wees jezelf en 2. Wees niet bang om met anderen te praten. Het is superbelangrijk. Chris Byrne, Head of eCommerce, BESTSELLER

Meer weten over de impact van een open bedrijfscultuur en hoe je hier als organisatie mee aan de slag kunt? Zie dan ook dit ebook: Hoe creëer je een open en transparante organisatiecultuur? , met inzichten en tips vanuit de psychologie.

Let’s open up!

Praten over mentale uitdagingen helpt. Dat hebben onder meer BESTSELLER en Ace & Tate in de praktijk gezien, door de samenwerking aan te gaan met OpenUp.

Wij werken samen met OpenUp omdat het een zeer laagdrempelige manier is om in contact te komen met professionals die je kunnen helpen als je je niet lekker voelt. Het voelt alsof er nog steeds een stigma rust op hulp van een psycholoog. Terwijl het een hele effectieve en makkelijke manier is om ondersteuning te vinden. Mark de Lange, Founder, Ace & Tate

We praten tegenwoordig veel meer over onze mentale gezondheid, en mensen hebben er ook veel meer last van. Toen ik aan mijn carrière begon, was mentale gezondheid een taboe. Het is fantastisch nu we met een bedrijf als OpenUp kunnen samenwerken Chris Byrne, Head of eCommerce, BESTSELLER