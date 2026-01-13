Achilles Ion Gabriel verlaat Camper als creatief directeur

De wegen van Achilles Ion Gabriel, creatief directeur sinds 2019, en Camper scheiden. De ontwerper legt zijn functie als creatief directeur van Camper en Camperlab neer na meer dan zes jaar bij het bedrijf.

De lente-zomercollecties 2027 zijn de laatste onder zijn creatieve leiding en worden begin december 2026 gepresenteerd. Dit kondigt het bedrijf zelf aan in een persbericht.

Na deze overgang neemt het interne creatieve team de creatieve leiding van Camper en Camperlab over. Zij zetten de toekomstige ontwikkeling van de merken voort.

“Achilles heeft een sleutelrol gespeeld in het versterken van de eigentijdse identiteit van Camper en in de evolutie van Camperlab van een schoenenmerk naar een volwaardig modemerk. Zijn visie en leiderschap hebben aanzienlijk bijgedragen aan de groei van beide merken. We zijn dankbaar voor zijn bijdrage en trots op wat we samen hebben bereikt, en we wensen hem het allerbeste voor zijn toekomstige projecten”, benadrukt Miguel Fluxà, CEO van Camper.

Achilles leidde de transformatie van het merk van een op schoenen gericht label naar een volwaardig modemerk. Het jaar daarop breidde hij zijn leiderschapsrol uit naar Camper.