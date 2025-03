Achter de schermen met Pauline Evers: Sales Representative van Studio.Clique bij Fashion Club 70

De modeindustrie als sales representative navigeren is een veelzijdige rol – een rol die een scherp gevoel voor markttrends, sterke klantrelaties en een strategische aanpak voor merkgroei vereist.

Pauline Evers, Sales Representative bij Fashion Club 70, speelt een centrale rol in de uitbreiding en positionering van Studio.Clique, een opkomend Belgisch merk dat grote stappen maakt in de industrie. In dit interview met FashionUnited deelt Evers haar reis in de mode, de fijne details van haar rol en hoe ze het label helpt hun plaats te veroveren in een competitieve markt.

Hoe ben je in de mode terechtgekomen?

“Mode is altijd al een passie voor mij geweest – mijn moeder heeft haar hele leven in de mode gewerkt, dus ik ben ermee opgegroeid. Toch heb ik aanvankelijk een ander pad bewandeld en rechten gestudeerd. Tijdens mijn masteropleiding werkte ik in het weekend bij modewinkels in Antwerpen om verbonden te blijven met de industrie. Ik begon mijn carrière in het fiscaal recht, maar realiseerde me al snel dat mijn hart daar niet lag. Op 25-jarige leeftijd besloot ik mijn passie te volgen en solliciteerde ik naar een baan bij Fashion Club 70. Dat was drie jaar geleden en ik heb er geen moment spijt van gehad.”

Wat houdt je rol bij Fashion Club 70 in?

“Mijn werk is erg divers, afhankelijk van het seizoen. Tijdens de verkoopperiodes focus ik me op afspraken met inkopers en het scouten van potentiële nieuwe klanten. Buiten deze periodes ben ik vaak onderweg, bezoek ik winkels om relaties te versterken en ons retailnetwerk uit te breiden. Er is ook een administratieve kant – het afhandelen van nabestellingen, ruilingen en klantenservice. En als ik geluk heb, mag ik voor merken naar het buitenland reizen, onlangs nog naar Oslo. Geen twee dagen zijn hetzelfde, wat het spannend houdt.”

Hoe is de werkcultuur bij Fashion Club 70?

“De samenwerking is geweldig. We hebben verschillende afdelingen – bijvoorbeeld Young Contemporary, Contemporary, Italiaans – maar we werken altijd samen. Als ik een winkelbezoek heb, en merk dat ze beter passen bij een ander merk, geef ik de informatie door. De schaal van Fashion Club 70 is ook een enorm voordeel – klanten komen binnen voor één collectie, maar eindigen vaak met het verkennen van andere.”

Hoe scout je nieuwe retailers voor de merken die je vertegenwoordigt?

“Social media speelt een grote rol – ik volg veel winkels op Instagram en TikTok, wat me helpt potentiële retailers te ontdekken. Als ik op reis ben, maak ik er ook een punt van om de lokale retail scene te verkennen, verder dan alleen mijn klanten te bezoeken. Nieuwe winkels binnenlopen, hun merkenmix analyseren en ter plekke contacten leggen, leidt vaak tot geweldige kansen.”

Wat zijn de grootste uitdagingen in je rol?

“Een van de grootste uitdagingen is de distributiestrategie. Toen ik begon te werken met Studio.Clique, was het nog een jong merk met slechts tien verkooppunten. Uitzoeken welke winkels aansluiten bij het DNA van het merk, zorgen voor de juiste positionering en verstandig uitbreiden is een delicate balans. Een verkeerde zet kan de groei van een merk belemmeren, maar als het goed wordt gedaan, is het ongelooflijk lonend om iets vanaf de grond op te bouwen. Een andere uitdaging is het navigeren in het huidige retailklimaat. Winkels verkopen niet zo sterk als voorheen, en hoewel we onze verkoopdoelen hebben, moeten we ook onze klanten ondersteunen. Het gaat om het vinden van een balans.”

Studio.Clique. Credits: Studio.Clique

Welke vaardigheden denk je dat essentieel zijn voor je werk?

“De markt begrijpen en je klanten kennen is essentieel. Ik bezoek mijn klanten zo vaak mogelijk, zelfs nieuwe, om een echt gevoel te krijgen voor hun winkel, hun klanten en hun behoeften. Productkennis is even belangrijk – ik moet weten waar collecties worden gemaakt, hun kwaliteit, kleurmogelijkheden en unieke verkoopargumenten. Persoonlijk geloof ik in storytelling. Sommige inkopers geven veel om het vakmanschap en de geschiedenis achter een collectie, en ik deel die details graag. En tot slot is luisteren cruciaal. In plaats van aan te nemen wat een klant nodig heeft, begin ik gesprekken altijd met de vraag: 'Wat kan ik voor u doen?' Dat maakt echt een verschil.”

Je vertegenwoordigt Studio.Clique, een merk dat snel groeit. Wat maakt het speciaal?

“Studio.Clique is een Belgisch dameskledingmerk, opgericht door drie vrouwen die de perfecte balans zochten tussen vooruitstrevend design en moeiteloze integratie in een garderobe. Het label combineert tijdloze elegantie met een eigentijdse twist, wat resulteert in collecties die verfijnd, gedurfd en veelzijdig zijn. Met een mix van kleuren, statement prints en verfijnde silhouetten biedt het kledingstukken waarmee vrouwen hun persoonlijke stijl vol zelfvertrouwen kunnen uitdrukken. Dat is waarom het merk zo goed resoneert – vrouwen zien zichzelf terug in de ontwerpen.”

Hoe helpt Fashion Club 70 Studio.Clique te positioneren en te laten groeien?

“Ten eerste houden we de distributie zeer selectief. Studio.Clique is al sterk in Vlaanderen, maar we breiden zorgvuldig uit naar Nederland en daarbuiten. In plaats van de markt te oververzadigen, handhaven we een exclusiviteitsradius tussen retailers, waardoor ze diepe selecties kunnen maken zonder directe concurrentie. Deze strategie bouwt sterke, langdurige partnerschappen op. We maken ook gebruik van beurzen en showroom afspraken. Onlangs exposeerde Studio.Clique op Modefabriek in Nederland. Zelfs als we niet meteen deals sluiten, is exposure cruciaal – wanneer inkopers het merk weer zien in onze showroom, herkennen ze het.”

De oprichters van Studio.Clique. Credits: Studio.Clique

Wat voor soort retailers passen perfect bij Studio.Clique?

“De ideale retailers voor Studio.Clique voeren vaak andere Belgische merken of internationale labels. Het is belangrijk dat de merkenmix elkaar aanvult. Daarnaast is locatie belangrijk – we beheren exclusiviteit zorgvuldig, zodat winkels niet te dicht bij elkaar liggen en elke winkel ruimte heeft om de verkoop te laten groeien zonder directe concurrentie.”

Hoe zie je de rol van een sales representative evolueren?

“Digitalisering heeft al veel veranderd. Sommige merken bieden geen volledige sample sets meer aan, dus we vertrouwen op digitale showrooms en iPads om collecties te presenteren. Videogesprekken voor verkoopgesprekken komen ook steeds vaker voor. De menselijke touch blijft echter cruciaal – veel inkopers willen de stoffen nog steeds voelen en de kleuren in het echt zien voordat ze zich vastleggen. Klantenservice is ook geëvolueerd. Vroeger verdwenen sales representatives tussen de seizoenen, maar nu zijn we altijd in contact, behandelen we late leveringen, nabestellingen en ruilingen. Die voortdurende ondersteuning bouwt vertrouwen op en versterkt relaties.”

Denk je dat beurzen hun relevantie verliezen in de huidige markt?

“Beurzen worden duurder voor inkopers en velen geven er de voorkeur aan om showrooms te bezoeken. Toch blijven beurzen belangrijk voor het ontdekken van nieuwe merken. Als inkopers seizoen na seizoen alleen dezelfde showrooms bezoeken, eindigen ze met dezelfde merkenmix. Beurzen stellen hen bloot aan nieuwe collecties en inspiratie. Voor nieuwe merken zoals Studio.Clique is aanwezigheid op beurzen cruciaal – het zet hen op de kaart.”

Tot slot, welk advies zou je geven aan iemand die in de modeverkoop wil werken?

“Wees jezelf. Vroeger dacht ik dat ik een bepaalde 'verkooppersonaliteit' moest aannemen, maar ik heb geleerd dat authenticiteit alles is. Sommige klanten geven de voorkeur aan een meer dynamische verkoper, terwijl anderen een kalme, luisterende aanpak waarderen. Vind je eigen stijl en laat het voor je werken. En natuurlijk, hou van mode. Je moet echte passie hebben voor de collecties die je verkoopt – dat enthousiasme zorgt ervoor dat klanten jou en je aanbevelingen vertrouwen.”