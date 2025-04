Acne Studios benoemt nieuwe marketingdirecteur

Acne Studios benoemt Brune Buonomano tot de nieuwe Chief Marketing Officer (CMO). Buonomano start in haar nieuwe functie op 5 mei, zo deelde het Zweedse merk donderdag mee. Ze wordt lid van het global leiderschapsteam en rapporteert rechtstreeks aan CEO Mattias Magnusson.

De nieuwe marketingdirecteur brengt 18 jaar ervaring mee in de reclame en communicatie. Ze beschikt over internationale expertise in de opbouw van merken. Ze komt van de Mazarine Group, een specialist in communicatie, waar ze de afgelopen vier jaar actief was als Executive Vice President. Daarvoor werkte ze in verschillende functies voor het Parijse reclamebureau BETC, laatstelijk als CEO voor BETC Etoile Rouge. In de loop van haar carrière heeft ze projecten geleid voor bekende klanten zoals LVMH Prize, Fondation Louis Vuitton, Saint Laurent, Chanel, Valentino.

In haar nieuwe rol zal ze de strategische merkvisie van het bedrijf bepalen. Ze is verantwoordelijk voor de wereldwijde leiding en coördinatie van de marketing- en communicatieactiviteiten, inclusief merkimago, public relations en evenementenmanagement.

“Ze brengt buitengewone ervaring mee en komt op een interessant moment bij het bedrijf”, aldus Magnusson. “Ik ben ervan overtuigd dat ze een essentiële bijdrage zal leveren aan de vormgeving van ons volgende hoofdstuk en aan de verdere aanscherping van onze merkidentiteit.”