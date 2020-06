Actrice Emma Watson sluit zich aan bij directie van luxegroep Kering

Een opmerkelijke benoeming bij luxegroep Kering. Actrice Emma Watson zal een directielid worden, zo meldt de groep in een persbericht. Watson zal voorzitter worden van het duurzaamheids comité.

Naast de benoeming van Watson maakt Kering ook nog twee nieuwe toevoegingen aan de directie bekend. Jean Liu en Tidjane Thiam zullen zich ook aansluiten bij de directie. “De gecombineerde kennis en ervaring van deze bekende figuren zal een complementair voordeel zijn voor de groep. Dit zal de kwaliteit van het werk van de directie verhogen. Dit komt doordat de drie bij zullen dragen aan het definiëren van de strategie van de groep,” aldus het persbericht.

“Ik ben verheugd dat ik Jean Liu, Tidjane Thiam en Emma Watson mag verwelkomen in onze directie,” zo meldt CEO van Kering, Francois-Henri Pinault, in het persbericht. | Hun kennis en vaardigheden gecombineerd met de de variatie in hun achtergrond en perspectieven zullen waardevolle toevoegingen zijn aan de directie. De collectieve intelligentie die ontstaat door diverse visies en de rijkdom van diverse ervaringen zijn cruciaal voor de toekomst van ons bedrijf.”

Crédit : ANGELA WEISS / AFP