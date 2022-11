Adidas AG in gesprek met afzwaaiende Puma-CEO over opvolging Kasper Rorsted

Het vertrek van CEO Bjørn Gulden bij Puma SE is nog maar net bekend, maar Adidas AG laat in een persbericht weten alvast met de topman in gesprek te zijn over mogelijke opvolging van Kasper Rorsted.

Rorsted is de huidige CEO van Adidas AG. Hij kondigde in augustus aan in 2023 bij Adidas AG te zullen vertrekken. Rorsted zei destijds dat de afgelopen jaren in de industrie, die onder meer door de coronapandemie werden getekend, hem zwaar gevallen waren. "Het kostte veel moeite om deze uitdagingen te overwinnen. Daarom is het goed om in 2023 een herstart mogelijk te maken,” schreef hij, “zowel voor het bedrijf als voor mij persoonlijk."

Bjørn Gulden gaat begin januari weg bij Puma SE na er negen jaar te hebben gewerkt als CEO. In een persbericht dat Puma SE vanmiddag publiceerde zei Gulden graag elders verder te willen gaan. “Ik heb nog steeds veel energie en wil op zijn minst nog vijf tot tien jaar werken in een operationele rol, wat voor Puma denk ik te lang zou zijn geweest,” aldus Gulden.

Gulden wordt bij Puma SE opgevolgd door Arne Freundt.