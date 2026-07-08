Adidas benoemt nieuwe algemeen directeur Centraal-Europa

Claus-Peter Mayer neemt de rol van algemeen directeur Centraal-Europa op zich en daarmee ook de leiding over de Duitse markt.

Mayer start per één september in zijn nieuwe functie, zo meldt de sportartikelfabrikant uit Herzogenaurach woensdag. Hij is afkomstig uit eigen gelederen en is al meer dan dertig jaar werkzaam voor Adidas, waaronder in verschillende leidinggevende functies. Recentelijk gaf hij vanuit Parijs leiding aan de gehele Zuid-Europese markt.

In zijn nieuwe functie volgt Mayer Marina Moguš op, die sinds 2021 verantwoordelijk was voor de regio Centraal-Europa. Moguš verlaat het bedrijf na negentien jaar om zich te wijden aan een ‘nieuwe professionele uitdaging buiten de sportartikelenindustrie’.

De leiding over de regio Zuid-Europa komt in handen van Olivier Gianina. Hij is sinds 2003 werkzaam bij het bedrijf en was recentelijk verantwoordelijk voor de activiteiten in Brazilië.