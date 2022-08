Adidas CEO Kasper Rorsted stapt op

Adidas AG is op zoek naar een nieuwe CEO, zo meldt het in een persbericht. De huidige CEO, Kasper Rorsted stapt in 2023 op, maar blijft nog aan tot een opvolger is gevonden.

Rorsted geeft in het persbericht aan dat de afgelopen jaren gekenmerkt zijn door ernstige externe factoren die de activiteiten en de industrie significant hebben verstoord. "Het kostte veel moeite om deze uitdagingen te overwinnen. Daarom is het goed om in 2023 een herstart mogelijk te maken - zowel voor het bedrijf als voor mij persoonlijk." Ook Thomas Rabe, de voorzitter van de raad van toezicht van Adidas AG, beaamt dat het tijd is voor een herstart bij het bedrijf.

Rorsted is al sinds 2016 CEO bij Adidas AG. Hij verving Herbert Hainer, die op dat moment al 15 jaar aan het roer stond bij Adidas. Voordat Rorsted bij Adidas aan de slag ging, werkte hij bij Henkel.