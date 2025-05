Adidas-voorzitter herkozen tot 2026 ondanks kritiek

Thomas Rabe, bestuursvoorzitter van mediaconcern Bertelsmann, blijft nog een jaar aan als voorzitter van de raad van commissarissen bij sportartikelenfabrikant Adidas. Dit ondanks aanzienlijke kritiek van aandeelhouders. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Fürth kreeg Rabe slechts 64,4 procent van de stemmen — net genoeg om herbenoemd te worden.

Rabe zit sinds 2019 in de raad van commissarissen en is sinds 2020 voorzitter. Zijn dubbele functie – als topman bij Bertelsmann én toezichthouder bij Adidas – leidde al eerder tot zorgen bij aandeelhouders. Desondanks kreeg hij een nieuw mandaat voor een jaar, met de duidelijke oproep om de zoektocht naar een opvolger te versnellen.

Aandeelhouders spreken van 'mislukte opvolging'

Een vertegenwoordiger van Deka-Bank uitte stevige kritiek: “We hebben vorig jaar ingestemd met zijn herbenoeming, op voorwaarde dat er werk zou worden gemaakt van opvolgingsplanning. Daar is niets van terechtgekomen.” Ook grote investeerders zoals Allianz Global Investors en Union Investment sloten zich aan bij deze kritiek en spraken van een gemiste kans.

Rabe erkende eerder in een brief aan aandeelhouders dat het combineren van twee topfuncties als onwenselijk kan worden gezien. Toch verdedigde hij zijn aanblijven. Volgens hem is stabiliteit en ervaring aan de top essentieel in deze fase van Adidas.

“Na zorgvuldige overwegingen binnen de benoemingscommissie, de raad van commissarissen en overleg met CEO Bjørn Gulden, zijn we tot de conclusie gekomen dat mijn voortgezette voorzitterschap bijdraagt aan continuïteit en zakelijk succes,” aldus Rabe in de brief.

De raad van commissarissen stelde bovendien dat Rabe’s ervaring en nauwe samenwerking met CEO Gulden van grote waarde zijn, zeker “in een fase vol kansen voor Adidas”.

Sterke financiële resultaten

Ondanks uitdagingen, zoals het lastige Amerikaanse douanebeleid, laat Adidas sterke financiële cijfers zien. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de omzet met acht procent naar bijna 5,5 miljard euro. De bedrijfswinst kwam uit op 336 miljoen euro, flink meer dan de 60 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.