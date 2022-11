Adidas verwelkomt nieuwe retaildirecteur, kort na wisseling CEO

Adidas heeft nog maar net de komst van een nieuwe CEO bekendgemaakt, of het sportkledingbedrijf haalt alweer een volgende leidinggevende binnen. Op 1 januari start Andrea Dorigo als senior vicepresident Global Retail bij Adidas, zo meldt het bedrijf via LinkedIn.

Dorigo wordt daarmee verantwoordelijk voor de wereldwijde retailstrategie van Adidas. Het retailnetwerk van het merk omvat circa 2.500 winkels.

Dorigo is afkomstig van Estée Lauder, waar hij werkte als retaildirecteur alvorens over te stappen naar de functie van hoofd commercie in Noord-Amerika. Daarvoor werkte hij bij bij verschillende andere grote bedrijven, waaronder Pirch, Inc., Oakley en de Brooks Brothers-groep. “Andrea brengt een rijkdom aan diepgaande kennis over retail met zich mee, en meer dan twintig jaar ervaring in multinationale bedrijven,” zo luidt het bericht van Adidas. “We zijn verheugd je aan boord te hebben, Andrea!”