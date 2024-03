Advocaat Inno-eigenaar René Benko verwerpt witwas-beschuldigingen

De advocaat van de Oostenrijkse vastgoedondernemer René Benko heeft beschuldigingen van witwassen tegen het hoofd van de insolvente Signa Group verworpen. "De theorieën en beschuldigingen in eerdere rapporten zijn ongegrond", verklaarde advocaat Florian Ufer uit München.

Het Openbaar Ministerie in München had de dag ervoor bevestigd dat er een onderzoek liep naar vermoedelijk witwassen van geld in verband met de Signa Group, maar zonder een of meer van de beschuldigden bij naam te noemen. De reden hiervoor zijn strafrechtelijke aanklachten. Deze onderzoeken zijn nog niet ver gevorderd.

Het persbericht maakte bekend dat andere openbare ministeries in Duitsland ook betrokken zijn bij de zaak. Volgens de onderzoekers in München worden de lokale verantwoordelijkheden momenteel opgehelderd. "We kunnen geen commentaar geven op de verklaring van het Openbaar Ministerie," verklaarde Benko's advocaat Ufer. "Uiteraard onderzoeken de autoriteiten terecht nog zelf of de bestaande verdenkingen van witwassen aanleiding geven tot verder onderzoek."

De vennootschappen van de Signa Group vroegen eind december faillissement aan en inmiddels heeft de ondernemer, die een jaar geleden nog als miljardair werd beschouwd, zelf ook faillissement aangevraagd in de Tiroolse hoofdstad Innsbruck.