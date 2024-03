Inno-eigenaar René Benko vraagt faillissement aan

Oostenrijkse investeerder René Benko heeft faillissement aangevraagd, zo meldt Duits nieuwsbureau DPA. Hij is de oprichter van het vastgoed- en winkelconcern Signa. Signa is de eigenaar van onder andere de Belgische Inno winkels.

Na de reeks insolventies bij Signa heeft nu ook de oprichter van het vastgoed- en detailhandelsconcern zichzelf insolvent verklaard. René Benko heeft het faillissement aangevraagd bij de arrondissementsrechtbank van Innsbruck, bevestigde een woordvoerster van de rechtbank donderdag aan het Duitse persbureau. Een rechter zal naar verwachting in de komende dagen een beslissing nemen over de aanvraag van de 46-jarige ondernemer, zei ze.

Zonder diploma naar selfmade miljardair: dat was de korte versie van de opkomst van de vastgoed- en handelmagnaat tot Benko begin december zijn miljardairsstatus verloor. Benko werd in 1977 geboren in Innsbruck en begon als tiener met het renoveren van zolders. Hij verliet de businessschool zonder diploma en ging in de vastgoedbusiness. In 2004 haalde de toen 26-jarige de krantenkoppen met de aankoop van een warenhuis in Innsbruck, dat vervolgens door de Britse sterarchitect David Chipperfield werd heringericht als winkelcentrum.

Benko slaagde erin om financieel sterke supporters aan boord te krijgen - zoals logistiek ondernemer Klaus-Michael Kühne, management consultant Roland Berger en Torsten Toeller, de oprichter van Fressnapf dierenwinkels. "Het is heel eenvoudig. Investeerders zijn geïnteresseerd in een fatsoenlijk rendement op het geld dat ze investeren," zei de voormalige Oostenrijkse bondskanselier Alfred Gusenbauer, die verschillende advies- en toezichtfuncties bekleedde binnen de Signa Group. "De investeerders hebben altijd goed verdiend," vertelde Gusenbauer aan de omroep ORF.

Benko wilde veel meer ontwikkelen dan alleen onroerend goed. "Signa moet een Europese industriële en investeringsholding in familiebezit worden. Vergelijkbaar met de familieholdings van de Agnellis, Oetkers of Reimanns," vertelde hij in 2018 aan het Oostenrijkse tijdschrift "Trend". De Italiaanse autofabrikantenfamilie Agnelli (Stellantis), de Oetkers met hun voedingsmiddelen- en drankenbedrijven en de drankendynastie Reimann (Jacobs) zijn niet alleen actief in hun kernactiviteiten, maar in meerdere sectoren.

Net als de Agnellis investeerde Benko ook in media en, net als de Oetkers, in hotels. Hij investeerde ook in de Galeria Karstadt Kaufhof warenhuisgroep en in de online verkoop van sportartikelen. Vandaag de dag is de Galeria Group weer failliet, net als de sportdivisie. De mediaholdings staan op het punt verkocht te worden. Tot de prestigieuze investeringen van Benko behoren ook het Elbtower-project in Hamburg, het luxe warenhuis KaDeWe in Berlijn en het Chrysler Building in New York.

De huidige oorzaken van de Signa-crisis zijn de rentetarieven, de energieprijzen en de bouwkosten, die sterk zijn gestegen in de nasleep van de oorlog in Oekraïne. Er waren echter al eerder tekenen van potentiële problemen. "Ik verliet Signa als aandeelhouder in 2016 omdat de cijfers die mij werden gepresenteerd niet overeenkwamen met wat Benko ons tijdens vergaderingen vertelde," vertelde voormalig Porsche CEO Wendelin Wiedeking aan Handelsblatt. Er was ook een gebrek aan transparantie in het nauwelijks transparante bedrijfsnetwerk van Signa met honderden subbedrijven.

Tot een paar maanden geleden werd Benko beschouwd als een van de rijkste Oostenrijkers. Volgens het Amerikaanse tijdschrift "Forbes" bereikte Benko's waarde in 2023 een piek van 6 miljard dollar (5,5 miljard euro). Begin december schrapte Forbes hem echter van zijn internationale lijst van miljardairs in het licht van de groeiende problemen van Signa.

Benko heeft nu als ondernemer het faillissement aangevraagd. In tegenstelling tot een particulier faillissement kan hij daarom een reorganisatieprocedure doorlopen, die op dezelfde manier wordt uitgevoerd als voor een bedrijf. De Republiek Oostenrijk had eerder insolventie tegen hem aangevraagd bij de regionale rechtbank van Innsbruck. Dit betrof onder andere een subsidie die Benko had aangekondigd voor de insolvente holding van de Signa Group, die nog niet volledig was betaald.

"Ik denk dat dit eigenlijk het spannendste faillissement is in het hele Signa-complex," zei Gerhard Weinhofer van het kredietbureau Creditreform in Wenen. "Waar is het geld? Waarom is het illiquide?" zei de expert over de gebeurtenissen. De media schreven onlangs verschillende keren over geldtransfers waarbij Benko's privéstichtingen een rol speelden.

Benko heeft nog geen publiekelijk commentaar gegeven op de financiële claims tegen hem of op de Signa-crisis. Hij zou daar begin april de gelegenheid voor krijgen. Hij is opgeroepen voor een parlementaire onderzoekscommissie, die de mogelijke bevoordeling van politiek goed verbonden grote ondernemers door de autoriteiten onderzoekt.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.