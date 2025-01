Advocaat: René Benko is gearresteerd

Oud-eigenaar van het Belgische warenhuis Inno, René Benko, is gearresteerd, dat meldt het Openbaar Ministerie in Oostenrijk. De arrestatie is gebaseerd op zowel vluchtgevaar als het risico op bewijsvernietiging.

De 47-jarige wordt er door het Centraal Bureau voor Bestrijding van Corruptie en Economische Delicten (WKStA) onder andere van beschuldigd zijn eigen vermogen te hebben verduisterd in verband met het faillissement van zijn bedrijfsimperium. Bovendien zou hij het vermogen in een stichting hebben onttrokken aan de toegang van autoriteiten, curatoren en schuldeisers.

Ook in Duitsland loopt er een onderzoek tegen Benko. De WKStA heeft onlangs een Joint Investigation Team (JIT) gevormd met de Openbare Ministeries van Berlijn en München I. Hierdoor is het mogelijk om binnen dit complexe proces grensoverschrijdend, efficiënter en met minder bureaucratie onderzoek te doen, aldus het OM.

Schuldeisers eisen 2,4 miljard euro van Benko

De Oostenrijkse ondernemer had met zijn Signa Groep een groot portfolio opgebouwd, waartoe ook de Duitse warenhuisketens KaDeWe en Galeria behoorden. Door de stijgende rentes, energieprijzen en bouwkosten stortte de complexe bedrijfsstructuur in. Volgens de curator bedraagt de totale vordering op Benko ongeveer 2,4 miljard euro.

Tegen de Oostenrijker wordt ook onderzoek gedaan naar vermeende fraude in verband met overheidssteun tijdens de coronacrisis. Het gaat om subsidies voor het luxe "Chalet N" in de wintersportplaats Lech am Arlberg. Er wordt onderzocht of de coronasteun is gebruikt als economische ondersteuning tijdens de pandemie of dat deze voor andere doeleinden is misbruikt.

Beschuldigingen: Kredietfraude en poging tot omkoping

Eerder waren er al onderzoeken naar vermeende kredietfraude en een vermeende poging tot omkoping. Daarnaast wordt de ex-miljardair ervan verdacht delen van zijn vermogen onrechtmatig te hebben weggesluisd. Benko's advocaat heeft ook deze beschuldigingen ontkend.