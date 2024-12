Italiaanse justitie vaardigt Europees arrestatiebevel uit tegen oud-eigenaar Inno

De Italiaanse politie heeft een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de oud-eigenaar van Belgisch warenhuis Inno, René Benko. De 47-jarige moet na de mega-insolventieprocedure van zijn vastgoed- en handelsimperium Signa nu rekening houden met een arrestatie. Het Openbaar Ministerie van de Noord-Italiaanse stad Trento baseert dit op een onderzoek naar grootschalige vastgoedspeculatie. Benko werd dinsdag in Oostenrijk door de politie verhoord, maar bleef op vrije voeten.

Het Italiaanse arrestatiebevel zal volgens het Openbaar Ministerie in Oostenrijk, zijn thuisland, niet worden uitgevoerd. De autoriteit verwees ter verantwoording naar het feit dat een Europees arrestatiebevel niet hoeft te worden uitgevoerd als het een Oostenrijkse staatsburger betreft, tegen wie ook in eigen land een overeenkomstige procedure kan worden gevoerd. Benko's advocaat deed een soortgelijke uitspraak. De situatie zou anders zijn als de ex-miljardair naar het buitenland reist.

Huiszoekingen in meer dan 100 panden

In het kader van het onderzoek zijn volgens de Italiaanse justitie ruim honderd woningen, bedrijfsruimten en overheidsgebouwen doorzocht, waaronder het stadhuis van de Zuid-Tiroolse hoofdstad Bozen. Ten minste acht andere verdachten zijn onder huisarrest geplaatst – waaronder de Zuid-Tiroolse ondernemer Heinz Peter Hager, een voormalig nauwe zakenpartner van Benko, en de burgemeester van de gemeente Riva del Garda aan het Gardameer, Cristina Santi. Hager is betrokken bij verschillende vastgoedprojecten in Bozen.

De beschuldigingen luiden volgens het Openbaar Ministerie onder meer op de vorming van een criminele organisatie, manipulatie van aanbestedingen, corruptie en fraude, "in verband met het uitschrijven van facturen voor niet daadwerkelijk uitgevoerde transacties".

Advocaat: Benko zal "volledig meewerken"

Benko's advocaat, Norbert Wess, vertelde het Duitse persbureau DPA: "De heer Benko zal – zoals tot nu toe – volledig blijven meewerken met alle nationale en internationale autoriteiten en is ervan overtuigd dat alle beschuldigingen tegen hem inhoudelijk onjuist zullen blijken te zijn".

De Oostenrijkse ondernemer had met zijn Signa Group een groot portfolio opgebouwd, waartoe ook de warenhuisketens KaDeWe en Galeria behoorden. Door de stijgende rentes, energieprijzen en bouwkosten stortte het complexe bedrijfsconstruct in. Volgens de curator bedraagt de totale vordering op Benko ongeveer 2,4 miljard euro.

Het onderzoek in Italië loopt al enkele jaren. Het gaat om de verdenking dat bedrijven ambtenaren schenkingen, gunsten en geld aanboden om overheidsopdrachten binnen te halen. Bij de huiszoekingen in het stadhuis van Bozen zijn volgens Italiaanse media meerdere computers en smartphones in beslag genomen.

Verder onderzoek loopt nog

Tegen de Oostenrijker loopt ook een onderzoek wegens vermeende fraude in verband met staatssteun ten tijde van de coronacrisis. Het gaat om steungeld voor het luxe "Chalet N" in de wintersportplaats Lech am Arlberg. Er wordt onderzocht of het geld is gebruikt als economische steun tijdens de pandemie of voor andere doeleinden zijn misbruikt. Volgens de advocaat is het chalet geen privéwoning. De familie Benko heeft altijd voor hun verblijf betaald. "De beschuldigingen zijn dus ongegrond en worden daarom ook betwist."

Eerder waren er al onderzoeken naar vermeende kredietfraude en een vermeende poging tot omkoping. Daarnaast wordt de ex-miljardair ervan verdacht delen van zijn vermogen onrechtmatig te hebben weggesluisd. Benko's advocaat ontkent ook deze beschuldigingen.