Alaïa benoemt Pieter Mulier als creatief directeur

Belgisch ontwerper Pieter Mulier is aangesteld als de nieuwe creatief directeur van modehuis Alaïa. Het modehuis maakt zelf het nieuws bekend op hun Instagram-pagina. Mulier start per direct bij het modemerk en de SS22-collectie zal de eerste zijn van Mulier’s hand.

Mulier werkte voorheen voor Raf Simons, Jil Sander, Christian Dior en Calvin Klein. “Het is een absolute droom om mij aan te mogen sluiten bij dit prestigieuze modehuis, de prachtige ateliers en het getalenteerde team,” aldus Mulier in het statement. “Azzedine Alaïa’s krachtige visie geldt als een inspiratie voor mij omdat hij altijd tijd besteedde aan innovatieve en blijvende creaties. Ik wil zijn erfgoed voortzetten met een gevoel van verantwoordelijkheid en bewondering.”

“Pieter zijn aanstelling markeert een belangrijk nieuw hoofdstuk voor ons modehuis terwijl we op zoek zijn naar een manier om de waarden en kenmerkende stijl van Alaïa naar de toekomst te brengen,” aldus CEO Myriam Serrano in het persbericht. “Pieter staat bekend om zijn uitzonderlijke technische talent en toewijding aan ambacht, zijn scherpe oog voor constructie en een gevoel voor tijdloze schoonheid die diepgeworteld is in de creatieve aanpak van ons modehuis.”