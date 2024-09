Alberta Ferretti stapt op als creatief directeur bij eigen merk

Een nieuw hoofdstuk is aangebroken voor het Italiaanse merk Alberta Ferretti. De gelijknamige oprichter kondigt aan dat ze de functie van creatief directeur neerlegt en in de komende maanden een opvolger zal bekendmaken.

Het merk is onderdeel van de Italiaanse modegroep Aeffe S.p.A. dat eveneens het moederbedrijf is van onder andere Moschino. Ferretti zal haar rol als vice president van Aeffe S.p.A. behouden, zo is te lezen in het persbericht. De groep meldt dat de rollen binnen Alberta Ferretti onder de loep genomen zullen worden zodat er een herstructurering plaats kan vinden voor betere efficiëntie.

“43 jaar geleden hield ik mijn eerste modeshow. Het enthousiasme en de passie die ik heb voor mijn werk en voor mode zijn onveranderd, maar ik geloof dat op dit punt in mijn carrière het de juiste en bewuste keuze is om de weg vrij te maken voor een nieuw creatief hoofdstuk voor het merk dat ik heb opgericht en dat mijn naam zal blijven dragen”, aldus Ferretti in het persbericht.

Het merk Alberta Ferretti werd begin jaren tachtig opgericht en staat bekend vanwege de vrouwelijke en elegante ontwerpen.