‘Alessandra Rossi nieuwe CEO LuisaViaRoma’

Luxe retailer LuisaViaRoma heeft Alessandra Rossi aangesteld als nieuwe CEO, zo meldt WWD. Rossi volgt Andrea Panconesi op, de kleinzoon van de oprichter van LuisaViaRoma.

De aanstelling van de nieuwe CEO komt kort nadat Luisa Via Roma een minderheidsbelang verkocht aan investeringsbedrijf Style Capital. Style Capital betaalde hiervoor 130 miljoen euro, aldus WWD. Hoewel Panconesi niet meer de CEO van het bedrijf zal zijn, blijft hij wel voorzitter van de directie.

Rossi is geen vreemde in de luxe wereld. Ze werkte dertien jaar bij de Yoox Group (Nu Yoox Net-a-Porter) waar ze managing director en president was bij Yoox en The Outnet.