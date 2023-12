Alibaba CEO nu ook topman bij Taobao en Tmall Group

Extra taken op de lijst van Eddie Wu. De CEO van Alibaba Group Holding Limited wordt nu ook de CEO van dochterbedrijven Taobao en Tmall Group. Wu neemt de functies per direct op zich, zo is te lezen in een persbericht.

Alibaba Group Holding Limited heeft zeer veel dochterbedrijven en takken binnen het bedrijf. Zo heeft het de tak ‘commerce’ waar bijvoorbeeld Tmall, Taobao, AliExpress, Lazada en Trendyol onder vallen. Daarnaast heeft het ook nog ‘local customer services’, ‘digital media and entertainment’, ‘innovation initiatives’, ‘logistics’ en ‘cloud’.

Eddie Wu (ook wel soms Yongming Wu genoemd) is pas sinds september de CEO van Alibaba Group Holding Limited. Hij volgde Daniel Zhang op in de functie.