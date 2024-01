Allbirds, Inc. benoemt nieuwe CMO en CDO

Wisselingen in de top bij Allbirds, Inc. Het Amerikaanse bedrijf benoemt een nieuwe Chief Marketing Officer en Chief Digital Officer. Laatstgenoemde is een nieuw gecreëerde functie, zo maakt Allbirds bekend in een persbericht.

Kelly Olmstead zat voorheen op de stoel als senior vicevoorzitter van de ‘Brand and Marketing’-afdeling. Zij promoveert tot CMO. Olmstead heeft een uitgebreide expertise op het gebied van marketingstrategie, digitale marketing, merkcommunicatie, PR en sociale media, aldus Allbirds. De nieuwe CMO werkte voor Allbirds voor bedrijven als Adidas en Hanna Andersson, waar ze diverse gelijke functies bekleedde.

De nieuwe CDO-rol wordt ingevuld door Adrian Nyman, een ‘veteraan uit de schoenenindustrie’. Nyman vervulde meest recentelijk de functie als Chief Brand Officer bij Arrival - een innovator op het gebied van elektrische voertuigen. Daarvoor werkte de nieuwe CDO dertien jaar bij Nike waar hij uiteindelijk als vicevoorzitter en ‘Creative Director Global Retail’ op de stoel zat.

Olmstead en Nyman voegen volgens CEO Joey Zwillinger een enorme waarde toe “als we ons blijven richten op het opnieuw lanceren van het product en het merk in 2024 en erna”, aldus de CEO in het persbericht.