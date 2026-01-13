Alo benoemt nieuwe internationale CEO voor wereldwijde expansie

Wellness-lifestylemerk Alo uit Los Angeles, bekend om zijn premium en modieuze fitnesskleding, benoemt voormalig Dior- en Miu Miu-directrice Benedetta Petruzzo tot internationaal chief executive officer.

In deze nieuw gecreëerde functie is Petruzzo verantwoordelijk voor de internationale expansie van Alo. Ze zal de storytelling, klantervaring en marktstrategie van het merk verder ontwikkelen, ‘terwijl wellness de kern van Alo's propositie blijft’. Petruzzo werkt samen met de medeoprichters van het merk, Danny Harris en Marco DeGeorge, die mede-CEO's blijven.

Petruzzo heeft een bewezen staat van dienst in de luxe mode-industrie. Ze was managing director bij Christian Dior Couture en CEO van Miu Miu. Onder haar leiding groeide Miu Miu uit tot een van de meest begeerde namen in de mode, met een retailomzet van meer dan 1 miljard euro. Daarnaast was Petruzzo executive vice president voor Noord-Amerika bij Kering Eyewear.

Haar aanstelling bij Alo volgt op de ambitie van het merk om van premium activewear over te gaan naar een luxe label met meerdere categorieën. Dit is gericht op de vraag naar een wellness-lifestyle en sluit aan bij de ambitieuze wereldwijde expansieplannen.

Alo zet in op wellnesstrend voor internationale groei

De internationale activiteiten van Alo hebben de afgelopen jaren een ‘fenomenale groei’ doorgemaakt, aldus het merk. Eind 2025 had Alo meer dan 75 internationale winkels in 25 landen en de e-commerce verzendt nu naar meer dan honderd wereldwijde bestemmingen. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk kondigde Alo in oktober aan dat het tussen eind 2025 en 2026 nog eens vier extra winkels zou openen in Manchester, Londen en Leeds.

Danny Harris, medeoprichter en directeur van Alo, zei in een verklaring: “Wij geloven dat de toekomst van luxe wellness is, en we bouwen een wereldwijd ecosysteem rond die overtuiging.”

“Benedetta's expertise in luxe, strategische nauwkeurigheid en gevoel voor merkenergie zullen ons helpen om het momentum van Alo naar een hoger niveau te tillen. Ze begrijpt hoe je verlangen creëert in het hoogste marktsegment en tegelijkertijd trouw blijft aan het DNA van een merk. Dat is precies wat dit volgende hoofdstuk van Alo vereist.”

In een reactie op haar nieuwe functie voegde Petruzzo toe: “In een steeds veeleisender wordende markt zullen het sterke DNA en de visie van Alo cruciaal zijn voor duurzame groei op de lange termijn. Gedeelde communitywaarden en een echte verbinding met de merkcultuur zijn essentieel voor succes. Alo heeft de geloofwaardigheid om producten en ervaringen, van Sanctuaries en activaties tot digitale ervaringen, te verbinden met zowel de community als de cultuur.”

“Alo gaat niet alleen over de LA-lifestyle of ‘studio-to-street’ coolness. Het draait om mindfulness, intentie en holistische wellness. Alo is een club voor gelijkgestemden. De klant van de toekomst verwacht dat merken aansluiten bij hoe zij leven, bewegen en zich voelen. We zien een groot potentieel voor de wereldwijde groei van onze community. Alo is uniek gepositioneerd om die toekomst te leiden, en ik ben vereerd om te helpen het volgende hoofdstuk te schrijven.”

Alo, opgericht in 2007, is geëvolueerd van een premium yogamerk naar een compleet lifestyle- en activewear-aanbod. Het merk staat bekend om zijn hoogwaardige, esthetisch gedreven kleding. De afgelopen jaren is Alo uitgebreid met high-end collecties, zoals Alo Atelier. Deze collectie biedt luxe formele kleding en skikleding gemaakt van Italiaanse wol, zijde en kasjmier, evenals schoenen met de ‘recovery mode sneaker’.

In september 2025 lanceerde het ook een speciale tassenlijn, handgemaakt in Florence, Italië. De lijn maakt gebruik van verantwoord geproduceerd leer en suède voor verschillende stijlen, waaronder reis- en draagtassen en een bucket bag voor dagelijks gebruik. Daarnaast biedt het merk het Alo Glow System, een lijn van clean skincare, lichaamsproducten en supplementen.