Altuzarra benoemt nieuwe CEO na vertrek Durmer naar Scotch & Soda

Shira Sue Carmi zal Karis Durmer opvolgen als CEO van het Amerikaanse modemerk Altuzarra. Begin volgende maand begint Carmi aan haar nieuwe functie, zo schrijft WWD.

Haar voorganger Karis Durmer stapt over naar Scotch & Soda, waar zij ceo wordt van Noord- en Zuid-Amerika.

Carmi was tot voor kort voorzitter van luxe accessoiremerk Mansur Gavriel. Daarvoor richtte zij een full-service managementbedrijf, Launch Collective op, en werkte ze in verschillende marketing, communicatie- en brand managementfuncties bij Banana Republic en Avon.

”Shira heeft een lang en bewezen track record en voegt enorm veel ervaring en deskundigheid toe aan ons merk,” zei Joseph Altuzarra, oprichter en creatief directeur van het merk.

Altuzarra werd in 2008 opgericht en is sinds 2013 onderdeel van luxeconcern Kering. Het merk is online en via 60 verkooppunten wereldwijd verkrijgbaar.