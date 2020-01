Scotch & Soda versterkt managementteam

Het Amsterdamse modemerk Scotch & Soda kondigde in een persbericht een aantal nieuwe benoemingen aan waarmee het managementteam versterkt wordt en waarmee de onlangs benoemde CEO Frederick Lukoff kan inzetten op de volgende fase van de mondiale uitbreiding van het merk.

Karis Durmer is benoemd als CEO Americas, gevestigd in New York, en zal direct aan Lukoff rapporteren. Durmer was de afgelopen acht jaar CEO van het Amerikaanse damesmodemerk Altuzarra en werkte aan het begin van haar loopbaan in het bankwezen.

Stephane Jaspar is aangesteld als Chief Marketing Officer. Jaspar, die in Amsterdam gevestigd zal zijn en aan Lukoff zal rapporteren, heeft ruim twintig jaar ervaring in de mode- en entertainmentindustrieën, waaronder zeventien jaar bij Stella McCartney en de luxe retailer The Webster. Hij wordt verantwoordelijk voor alle wereldwijde marketing- en communicatieinitiatieven alsook voor de merkidentiteit, de boodschap van het merk en de klantbeleving.

Ludovic Le Gourrierec is aangesteld als Chief Commercial Officer, een nieuwe rol binnen het bedrijf. Ook hij zal in Amsterdam gevestigd zijn en direct aan Lukoff rapporteren. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in de modebranche, met commerciële functies voor onder andere John Galliano, Lanvin, Yves Saint Laurent en, meest recentelijk, Stella McCartney. Le Gourrierec zal verantwoordelijk zijn voor de retail, groothandel, e-commerce en franchisehouders in alle regio’s met uitzondering van Noord- en Zuid-Amerika.

De transitie van Scotch & Soda naar direct-to-consumer retailkanalen verloopt goed, waarbij meer dan de helft van de omzet door deze kanalen gegenereerd wordt. In de volgende groeifase zal het bedrijf nieuwe markten aanboren met de nadruk op het e-commerce kanaal met het oog op een omnichannel beleving, meldt het bedrijf in het persbericht.

Scotch & Soda begon ooit uitsluitend in de wholesale voor de Nederlandse markt. Inmiddels worden is het merk in 70 landen via ruim 7.000 verkooppunten verkrijgbaar, waaronder 247 eigen winkels, en genereert het een jaaromzet van ruim 330 miljoen euro.