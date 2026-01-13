Amandine Ohayon, de topvrouw die de droom van Givenchy vormgeeft

Sinds 9 januari 2026 staat Amandine Ohayon aan het roer van Givenchy. Door haar discipline uit de tijd bij L'Oréal, haar pragmatisme van private equity en haar creatieve inslag, heeft de Essec-alumna de taak om een van de meest prestigieuze huizen in het LVMH-portfolio te stabiliseren, samen met Sarah Burton. Een portret van een topvrouw die naar eigen zeggen fouten accepteert, maar oplossingen eist.

Van Essec tot de ‘wetenschap van retail’

Luxe mag dan een droom zijn, Amandine Ohayon weet dat het voortbestaan ervan afhangt van een perfecte uitvoering. Haar intellectuele basis legt ze aan de Essec, waarna ze bijna twee decennia bij de L'Oréal-groep doorbrengt. Bij de luxedivisie, met name bij Lancôme en YSL Beauté, leert ze de ‘wetenschap van retail’: het aansturen van internationale netwerken, operationele discipline en het balanceren van merkimago en commerciële prestaties.

Deze dubbele achtergrond in cosmetica en mode is vandaag de dag een strategische troef. Bij Givenchy zijn parfums en make-up net zo belangrijke groeimotoren als prêt-à-porter. Haar vermogen om die werelden te verbinden, is cruciaal voor de merkconsistentie, een punt dat het management van de groep benadrukte bij haar benoeming.

Transformatie leiden in crisistijd

In 2018 verlaat ze de wereld van grote concerns voor een transformatie-uitdaging. Aangetrokken door het fonds BC Partners om Pronovias te leiden, moet ze de wereldleider in bruidsmode door een ongekende periode loodsen: de pandemie, die een markt gebaseerd op evenementen en feesten volledig stillegt. Daar doorbreekt ze de silo's, versnelt ze de digitalisering en introduceert ze een meer inclusieve visie. Ze toont een zeldzaam vermogen om crises te managen en tegelijkertijd de lange termijn voor te bereiden.

Haar periode bij Stella McCartney tussen 2023 en 2025 completeert dit hybride profiel. Aan het hoofd van een pionier op het gebied van duurzaamheid, verfijnt ze haar inzicht in MVO-kwesties en haar samenwerking met uitgesproken creatieve persoonlijkheden. Ze verlaat het merk op het moment dat het zijn onafhankelijkheid herwint, wat haar termijn het karakter geeft van een geslaagde overgangsmissie.

Hands-on leiderschap: veeleisend, verantwoordelijk en collectief

De stijl van Ohayon is samen te vatten in een motto dat ze eerder in de pers deelde: fouten accepteren, mits er oplossingen worden aangedragen. Geen ruimte voor vruchteloos geklaag; de prioriteit ligt bij actie, verantwoordelijkheid en teamwork. Deze ‘hands-on’ leiderschapsstijl wordt bevestigd door voormalige collega's. Nicala La Reau, voormalig marketingdirectrice bij Pronovias, beschrijft een leidinggevende die net zo makkelijk winkeldisplays aanpast als een lanceringsstrategie bespreekt.

Ohayon toont een vasthoudendheid die moeilijkheden omzet in groeikansen en een leiderschapsstijl die duidelijk maakt dat niemand boven het collectief staat. Deze betrokkenheid bij de praktijk gaat gepaard met een focus op de klant, aandacht voor meer vrouwen in besluitvormende teams en de wil om creatief talent te beschermen met een solide operationeel kader.

De merkarchitectuur herdefiniëren

De komst van Amandine Ohayon vindt plaats in een cruciale fase voor Givenchy. Het modehuis is niet alleen op zoek naar een nieuwe esthetiek, maar moet ook de algehele samenhang tussen couture, prêt-à-porter, accessoires en parfums herstellen. De echte uitdaging is niet alleen het ondersteunen van de visie van Sarah Burton, maar ook het opbouwen van een duidelijke merkarchitectuur die imago, distributie en winstgevendheid op één lijn brengt. In de post-2020 luxemarkt, waar groei niet langer alleen kan worden gedreven door creatieve uitstraling, past haar profiel bij een belangrijke trend: de terugkeer van leiders die een artistieke visie kunnen omzetten in een duurzaam economisch systeem.

Luxe als verhaal: erfgoed, kernmarkten en emotionele ervaring

Amandine Ohayon komt dus bij een modehuis dat op zoek is naar een nieuwe impuls. Haar agenda is duidelijk: het erfgoed van Hubert de Givenchy verenigen met de verwachtingen van een zeer online-georiënteerde klantengroep. Daarnaast moet ze de belangrijkste markten veiligstellen, gebruikmakend van haar kennis van de Verenigde Staten en Azië. Tot slot is het haar taak een emotionele ervaring te creëren die verder gaat dan het product, om zo een duurzame relatie met het merk op te bouwen. Voor haar is hedendaagse luxe niet langer alleen een kwestie van logo's of onmiddellijk verlangen, maar van verhaal, samenhang en betrokkenheid.

Het cijfer dat een carrière samenvat

Het belangrijkste getal is 25: het aantal jaren internationale luxe-ervaring dat Amandine Ohayon heeft opgebouwd voordat ze de leiding nam over het modehuis aan de Avenue George V. Een kwarteeuw voorbereiding op een van de meest cruciale posities in de modewereld.