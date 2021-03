Amerikaanse mode-ondernemer Fred Segal (87) overleden

Ondernemer Fred Segal is op 87-jarige leeftijd overleden, zo bevestigt een woordvoerder van de familie aan de New York Times. Segal was mede verantwoordelijk voor het vormen van de ‘California cool’ stijl in de jaren zestig. Hij overleed aan de gevolgen van een infarct.

Segal stond symbool voor Los Angeles cool en verkocht strakke jeans en chambray shirts aan beroemdheden zoals Farah Fawcett, Bob Dylan en The Beatles in zijn boetieks. De ondernemer had uiteindelijk meerdere winkels; diverse in Los Angeles, een in Bern (Zwitserland), een in Taipei (Taiwan) en Tokyo (Japan).

Segal laat zijn vrouw, vijf kinderen, tien kleinkinderen en twee achterkleinkinderen achter.