Amerikaanse modeontwerper Carol Horn overleden (86)

De Amerikaanse ontwerper Carol Horn overleed donderdag op 86-jarige leeftijd. Dat lieten haar nichten Suzanne Horn en Sally Fischer gisteren weten aan Women’s Wear Daily.

Horn, een geboren en getogen New Yorker, werd in de jaren zestig bekend met haar ontwerpen in de stijl van de zogenaamde American sportswear: comfortabele outfits die veel bewegingsruimte boden. In het geval van Horn werden die gekenmerkt door lange, elegante lijnen en af en toe een print, vaak geïnspireerd door een van haar vele reizen.

Horn werkte geruime tijd voor andere bedrijven, waaronder Bryant 9, Benson & Partners en Outlander Sweater & Co. In 1974 startte ze haar eigen bedrijf, Carol Horn’s Habitat. In 1975 won ze de Coty-award voor Designer of the Year.

25 jaar geleden stapte Horn uit de modewereld, maar ze bleef maken: ze schilderde en beeldhouwde nog jarenlang.