Andam 2026: Marie Adam-Leenaerdt, Pauline Dujancourt, Anthony Calydon en Phileo bekroond

Op woensdag 1 juli 2026 vond de prijsuitreiking van Andam plaats in de tuinen van het ministerie van Cultuur. De vier winnaars – Marie Adam-Leenaerdt, Pauline Dujancourt, Anthony Calydon en Phileo – delen eenzelfde visie op creatie, waarin de constructie van het kledingstuk, het materiaalgebruik en de beheersing van het productieproces centraal staan.

“Deze 37e editie, ambitieuzer dan ooit, getuigt van het succes van een evenement dat nu een referentie is in de modewereld en wereldwijd”, aldus de Franse minister van Cultuur, Catherine Pégard. Ze bracht ook hulde aan degene dankzij wie deze prijs bestaat.

“Ik wil in het bijzonder stilstaan bij Pierre Berger, want dit is een prachtige manier om zijn nalatenschap te eren. Hij heeft degenen die aan het begin stonden zo vaak geholpen, getroost en geliefd, met een constante nieuwsgierigheid en een onnavolgbare intuïtie”, voegde ze eraan toe.

Marie Adam-Leenaerdt, Grote Prijs van Andam (300.000 euro)

Marie Adam-Leenaerdt, Grand Prix de l'ANDAM 2026 Credits: F. Julienne

De Belgische ontwerpster Marie Adam-Leenaerdt past binnen de Quiet Fashion-trend. Dit staat haaks op de snelle vernieuwing van collecties. Ze speelt met modulaire kleding en de transformatie van alledaagse objecten, in de lijn van een margielesque concept.

Op de vraag van FashionUnited of ze, dankzij de groei die deze prijs haar zal bieden, haar ambachtelijke aanpak kan combineren met een grootschaligere distributie, antwoordt ze: “Deze aanpak passen we al dagelijks toe in onze creaties en we kunnen er prima mee produceren. Het is absoluut geen belemmering. Of we nu tien of honderd jurken maken, dat verandert niets aan ons productieprincipe.”

“Luxe is vandaag de dag niet meer toevoegen of meer produceren. Het is beter produceren”, voegt Marie Adam-Leenaerdt toe. “Deze multifunctionaliteit maakt het mogelijk om aan te sluiten bij meer vrouwen en verschillende momenten. Wanneer je een kledingstuk koopt, moet het een toegevoegde waarde hebben. Wat zorgt ervoor dat een overhemd op meerdere manieren gedragen en langer bewaard kan worden? Omdat je er minder snel op uitgekeken raakt.”

Pauline Dujancourt, Speciale Prijs van Andam (100.000 euro)

Pauline Dujancourt, Prix spécial de l'ANDAM 2026 Credits: F. Julienne

Pauline Dujancourt, afgestudeerd aan de École Duperré en met een master in breigoed van het Royal College of Art, werkt bijna uitsluitend met breigoed.

In het officiële persbericht vat juryvoorzitter Alexandre Mattiussi haar werk als volgt samen: “In een wereld waar kunstmatige intelligentie en marketing een steeds grotere rol spelen, zal niets ooit de gevoeligheid, de emotie en de unieke visie van een ontwerper kunnen vervangen.”

Anthony Calydon, Pierre Bergé Prijs (100.000 euro)

Anthony Calydon, Prix Pierre Bergé Credits: F. Julienne

De autodidact Anthony Calydon werd bekend door zijn onderzoek naar kledingconstructie, en met name door zijn vervormde capuchons (warped hoods), die zijn signatuur zijn geworden. Hij bedankte zijn ouders voor hun steun bij het najagen van zijn droom.

Phileo: Accessoireprijs (100.000 euro)

Sneakerontwerper Philéo Landowski belichaamt de terugkeer naar lokale productie. Zijn ontwerp is gebaseerd op een nauwe samenwerking met fabrikanten en een toeleveringsketen binnen een straal van honderd kilometer in Portugal.

Phileo : Prix Accessoires Credits: F. Julienne