Andre Farber nieuwe CEO e-tailer Dafiti

Latijns-Amerikaanse e-tailer Dafiti heeft een nieuwe CEO. Andre Farber zal deze taak op zich nemen, zo blijkt uit een persbericht van moederbedrijf Global Fashion Group.

Aan Farber de taak om Dafiti ‘tijdens het volgende decennium van groei’ te leiden, aldus het bericht. Farber heeft meer dan twintig jaar ervaring in de retailbranche en werkte meest recent bij Boticario Group. “Het is een eer om mij aan te sluiten bij een online marktleider voor mode en lifestyle in Latijns-Amerika terwijl het bedrijf het tienjarig bestaan viert,” aldus Farber in het bericht. “Dafiti’s visie en doel om het online mode ecosysteem te revolutionaliseren is iets waarmee ik kan verbinden op een professioneel en persoonlijk niveau.”

“Andre’s aanstelling is een belangrijke stap voor het nieuwe tijdperk bij Dafiti,” aldus Global Fashion Group Co-CEO Christoph Barchewitz in het bericht. “Nu de vraag naar ecommerce en meer online consumenten categorieën versnelt, is zijn uitgebreide kennis van de lokale markt, de verbinding met de Latijns-Amerikaanse klant en zijn grote netwerk zeer waardevol voor Dafiti in dit volgende hoofdstuk.”