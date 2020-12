André Lemarié op 95-jarige leeftijd overleden

André Lemarié, kleinzoon van Maison Lemarié-oprichter Palmyre Coyette, is op 95-jarige leeftijd overleden, zo meldde het Franse modehuis in een Instagram-post deze zondag.

Lemarié nam in 1949 de leiding over van het Maison Lemarié, dat in 1880 door Coyette werd opgericht. Het huis is gespecialiseerd in de ‘kunst van het plumasserie’ (het ambacht van het maken van veren) en levert verencreaties aan de grote modehuizen. Lemarié slaagde erin zich te meten met de grootste namen in de naoorlogse haute couture en vervolgens in de luxe prêt-à-porter, aldus de post op Instagram.

In de jaren ‘60 kocht hij de uitrusting van bloemenkunstenaar Fromentin en werd hij de exclusieve leverancier van de beroemde camelia voor het Franse modehuis Chanel.

In de jaren ‘80 ontwikkelde hij een uniek atelier voor de afwerking en verwerking van textiel. Hij was van 1960 tot 1987 voorzitter van de Chambre Syndicale van bloemen- en verenfabrikanten.

In 1996 trad Maison Lemarié toe tot Chanel’s Métiers d’art. Chanel toont jaarlijks de Métiers d’art collectie, die de kunst van de mode en het bijbehorende vakmanschap eert. De collectie van dit jaar is een eerbetoon aan Catherine de Medici.

Lemarié is in 2002 na meer dan 50 dienstjaren met pensioen gegaan.

Prijzen en onderscheidingen

André Lemarié ontving in 1986 de Vermeil-medaille van de stad Parijs en werd in 1994 benoemd tot “Master of Art”. In 2011 werd hij geëerd met de titel “Ordre des Arts et des Lettres” (Frans voor Officier van de Orde van de Kunsten en de Letteren).

“André Lemarié, een uitstekende verenmaker, heeft zijn hele leven gewijd aan zijn passie. Hij is erin geslaagd zijn liefde voor het vak door te geven aan een toegewijd team dat de unieke savoir-faire van het Huis Lemarié voortzet”, aldus het bericht.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt door Ilona Fonteijn.