André Maeder is nieuwe CEO van European Luxury Department Store Group

André Maeder is de nieuwe CEO van de European Luxury Department Store Group, dat bevestigt KadeWe aan FashionUnited. Maeder neemt per 1 april de CEO-rol op zich. Hij zal deze functie aan zijn huidige rol als Managing Director bij het Duitse KaDeWe Group toevoegen.

De European Luxury Department Store Group is onderdeel van het Oostenrijkse concern Signa en zijn partner Central Group. De groep bundelt de luxe mode warenhuizen Selfridges in het Verenigd Koninkrijk, De Bijenkorf in Nederland, Brown Thomas Arnotts in Ierland, Globus in Zwitserland en de Duitse KaDeWe Group.

Het doel van de groep is om wereldwijd 'een toonaangevende luxe groep te worden die de retail een nieuwe betekenis geeft en de warenhuizen van morgen definieert', aldus de verklaring.

Maeder is een bekende in de modewereld. Zo vervulde hij diverse leidinggevende functies binnen modebedrijven als Charles Vögele Group, Hugo Boss en S.Oliver. Maeder zit sinds 2014 op de stoel als directeur bij de KaDeWe Group en was vanaf 2012 Chief Retail Officer bij Karstadt Warenhaus GmbH.