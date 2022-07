Andrea Incontri nieuwe creatief directeur van United Colors of Benetton

United Colors of Benetton heeft een nieuwe creatief directeur. De Italiaan Andrea Incontri zal vanaf nu verantwoordelijk zijn voor de vrouwen-, mannen- en kindercollecties van het merk, zo is in een persbericht van het eveneens Italiaanse kledingmerk te lezen.

De eerste collectie die ontworpen zal worden door Incontri is de lente-zomercollectie 2023. In augustus verschijnt al een advertentiecampagne onder Incontri’s artistieke leiding. Daarin is de herfst-wintercollectie 2022 te zien.

Incontri heeft een eigen, gelijknamig modemerk, en werkte ook een tijd als creatief directeur voor schoenenlabel Tod’s. Hij weet ‘een dialoog te bewerkstelligen tussen creativiteit en de markt’, zo stelt het persbericht van United Colors of Benetton. Massimo Renon, CEO van de Benetton Group, zegt ‘trots’ te zijn dat Incontri het modemerk komt versterken.

Incontri zelf is ‘vereerd’ om zich bij Benetton te voegen, zegt hij. “Het verhaal [van het merk] heeft grote betekenis voor mijn eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling en voor de geschiedenis van Italië als geheel.”

Benetton werd in 1965 opgericht. Het merk presenteerde door de jaren heen naast overwegend kleurrijke, klassiek-sportieve kledingcollecties verschillende controversiële advertentiecampagnes waarin sociale kwesties aan de kaak werden gesteld.