‘Andrea Rigogliosi nieuwe CEO Diesel’

Diesel krijgt een nieuwe CEO, zo meldt Vogue Business. In het najaar van 2025 werd Andrea Rigogliosi getipt als nieuwe topman van het Italiaanse merk en zijn positie is nu naar verluidt bevestigd. Moederbedrijf OTB heeft zelf nog geen bericht uitgebracht over de aanstelling.

Rigogliosi is de eerste CEO van het merk sinds het vertrek van Eraldo Poletto in februari 2023. Hij was voorheen werkzaam bij Miu Miu als Global Head of Retail and Commercial. Deze functie binnen de Prada Group bekleedt hij sinds begin 2024. Daarvoor was hij werkzaam voor het Italiaanse modehuis Fendi als President Europe. Daarnaast heeft hij ongeveer acht jaar ervaring opgedaan bij het Franse modehuis Christian Dior Couture, waar hij meest recent de Franse markt leidde als directeur.

Eraldo Poletto stond maar kort aan het roer van Diesel. Hij was zes maanden CEO. Hij besloot om persoonlijke redenen terug te keren naar de Verenigde Staten. Poletto had de functie overgenomen van Massimo Piombini die de functie vanaf december 2019 vervulde.