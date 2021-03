Angelika Schindler-Oberhaus nieuwe CEO bij Gerry Weber International AG

Angelika Schindler-Obenhaus is de nieuwe CEO bij Gerry Weber International AG, luidt het persbericht. De Raad van Commissarissen van Gerry Weber International AG maakte dit tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van onderneming bekend.

Angelika Schindler-Oberhaus was voormalige Chief Operating Officer (COO) in het moederbedrijf en was verantwoordelijk voor het ontwerp, de productie, inkoop en marketing/ communicatie. De COO zal nu de functie als CEO vervullen voor een termijn van drie jaar. Deze gaat in op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van de onderneming in 2021.

Schindler-Oberhaus kijkt uit naar haar nieuwe rol als CEO, zo staat in het persbericht: “Ik voel me gezegend met Florian en het gemotiveerde team. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat de Raad van Commissarissen en alle andere medewerkers me geven. Onze kijk op de toekomst is optimistisch en we willen voortbouwen op ons eerder succes met Gerry Weber door opnieuw de leider te worden in het Modern Classic Mainstream-segment”, aldus de toekomstige CEO in het persbericht.

Angelika Schindler-Oberhaus neemt de functie van Alexander Gedat over. Gedat nam de CEO-functie in februari 2020 tijdelijk op zich. De tijdelijke CEO streeft ernaar om verkozen te worden tot lid van de Raad van Commissarissen op de jaarvergadering en is bereid om de rol van de voorzitter van Raad van Commissarissen op zich te nemen, zo staat in het persbericht.

Beeld: Gerry Weber International AG