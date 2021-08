Ann Demeulemeester terug bij haar eigen modehuis

Iconische Belgische ontwerper Ann Demeulemeester is teruggekeerd naar haar gelijknamige merk, zo blijkt uit een interview met De Tijd. Er is alleen één twist: ze keert niet terug als ontwerper, maar als adviseur.

Eigenaar van het modehuis Claudio Antonioli is met Demeulemeester overeengekomen dat ze de komende tien jaar het label adviseert. “Ikzelf zie het als mijn rol om vooral het DNA te verrijken in nieuwe domeinen en andere vormen,” aldus de oprichter.

Het nieuws over de terugkeer van Demeulemeester komt kort voor de heropening van de winkel in Antwerpen. De winkel opent haar deuren op 2 september. De vernieuwde flagshipstore moet ruimte bieden aan het uitgebreide Demeulemeester-universum, aldus De Tijd. In de winkel moet de volledige leefwereld van Demeulemeester getoond worden. Wanneer alles volgens plan verloopt moeten over twee a drie jaar ook winkels in Parijs en Milaan geopend worden volgens het concept van de flagshipstore.

Ann Demeulemeester kondigde in 2013 door middel van een handgeschreven brief aan modevakblad WWD haar vertrek bij het label aan. Ze schreef dat er een nieuwe tijd aankwam, voor haar persoonlijk leven en voor het merk. Destijds schreef ze dat het merk een eigen identiteit had en dat het zonder haar verder zou kunnen groeien.

Image by Robyn, via Michele Montagne

