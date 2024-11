Anna Wintour 75 jaar: De blijvende invloed van de Vogue-icoon

Met haar grote donkere zonnebril, strak gesneden bob met pony, en haute couture-jurk heeft Anna Wintour zichzelf omgetoverd tot een mode-icoon. “Haar kapsel is zichtbaar vanuit de ruimte,” grapte de Britse krant The Guardian ooit. Als journalist klom ze naar de top van het Amerikaanse modetijdschrift Vogue, en sinds 2020 is ze verantwoordelijk voor de inhoud van alle wereldwijde Vogue-edities en vrijwel alles wat Condé Nast in de VS publiceert. Wintour, die op 3 november 75 jaar wordt, denkt niet aan stoppen. “Ik hou van wat ik doe. Het blijft me uitdagen,” zegt ze.

Samenvatting Anna Wintour, mode-icoon en hoofdredacteur van Vogue, viert haar 75ste verjaardag en blijft actief in de modewereld.

Haar strenge imago, versterkt door de film 'The Devil Wears Prada', wordt door haar omarmd, en ze neemt maatschappelijke standpunten in met Vogue's coverkeuzes.

Ondanks de veranderende industrie, met dalende print-oplages, blijft Wintour Vogue relevant houden door haar focus, precisie en haar engagement met hedendaagse sociale thema's.

De hitfilm The Devil Wears Prada uit 2006 – met Meryl Streep in de rol van een strenge hoofdredacteur geïnspireerd op Wintour – heeft haar imago als ‘duivelse baas’ versterkt. Ze omarmt deze reputatie en beschouwt het zelfs als een onderdeel van haar merk. “Soms krijg ik een vorm van kritiek die een man in mijn positie waarschijnlijk niet zou krijgen,” aldus Wintour. Haar focus en precisie zijn volgens haar de redenen dat ze sommige negatieve reacties naast zich neerlegt. “De duivel zit in de details, en ik zorg ervoor dat alles goed gaat,” zegt ze.

Privéleven en invloed binnen de modewereld

In haar privéleven laat Wintour haar werk los. Met haar kinderen en drie kleinkinderen tennist ze en speelt ze gekke spelletjes. “Dat is mijn troost,” zegt ze. Opgegroeid in Londen als dochter van een krantenredacteur, verliet ze school op zestienjarige leeftijd met het verlangen naar onafhankelijkheid.

Na haar eerste banen bij warenhuizen en tijdschriften kwam ze uiteindelijk bij de Amerikaanse Vogue, waar ze sinds 1988 hoofdredacteur is.

De industrie is sindsdien drastisch veranderd: het Instagram-profiel van Vogue heeft nu bijna 50 miljoen volgers, terwijl de gedrukte oplage en advertentie-inkomsten van veel tijdschriften blijven dalen.

Kamala Harris op de cover van Vogue

Om relevant te blijven, kiest Wintour er steeds vaker voor om maatschappelijke standpunten in te nemen. Zo heeft Vogue covers gewijd aan Michelle Obama, Hillary Clinton en Kamala Harris, maar geen aan Melania Trump als First Lady. Ook over Donald Trump is Wintour duidelijk: wat zou hij moeten doen om weer uitgenodigd te worden op haar prestigieuze Met Gala? “Absoluut niets,” antwoordt ze zonder aarzeling.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.