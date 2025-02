Anna Wintour geëerd met de Orde van de Eregezellen door Koning Charles

Modeveteraan Anna Wintour, hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue, ontvangt de Orde van de Eregezellen in het Verenigd Koninkrijk. Op 4 februari reikt Koning Charles de onderscheiding uit tijdens een officiële ceremonie. Deze Orde wordt toegekend aan mensen die zich langdurig hebben ingezet voor kunst, wetenschap, geneeskunde of de overheid.

Samenvatting Anna Wintour, hoofdredacteur van American Vogue, ontving de Orde van de Eregezellen van Koning Charles.

Deze onderscheiding bekroont haar jarenlange bijdrage aan kunst en filantropie, waaronder het werven van miljoenen voor het Costume Institute.

Naast haar modewerkzaamheden zet Wintour zich in voor diverse goede doelen, zoals geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en ondersteuning van jonge ontwerpers.

Het Britse koningshuis deelt beelden van de gebeurtenis op Instagram, waarop te zien is hoe Wintour de onderscheiding persoonlijk van de koning ontvangt. Wintour, die normaal gesproken altijd een zwarte zonnebril draagt, zet deze speciaal voor de gelegenheid af.

Wintour is sinds juli 1988 hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue. In 2020 wordt ze benoemd tot Chief Content Officer van Condé Nast en Global Editorial Director van Vogue.

Volgens The Gordon Parks Foundation is Wintour naast haar werk in de mode al jarenlang actief in filantropie, met name voor het Costume Institute van het Metropolitan Museum of Art, waarvoor ze meer dan 325 miljoen dollar (omgerekend 312,3 miljoen euro) heeft opgehaald en waarbij ze fungeert als bestuurder. Wintour is daarnaast betrokken bij het New York-Presbyterian Center for Youth Mental Health (een afdeling die zich specifiek richt op de geestelijke gezondheidszorg van jongeren) en ondersteunt wereldwijd jonge ontwerpers, onder andere via de CFDA Vogue Fashion Fund, dat ze in 2003 mede oprichtte.

intour heeft al meerdere onderscheidingen ontvangen voor haar langdurige bijdragen aan de modewereld, filantropie en haar inzet voor maatschappelijke doelen. In 2008 wordt ze benoemd tot Officer in de Orde van het Britse Rijk, in 2017 tot Dame Commander (DBE) door koningin Elizabeth II, en in 2011 ontvangt ze de Légion d’Honneur.