Anna Wintour, Roksanda en Nick Knight ontvangen Britse eretitel

Koning Charles van Groot-Brittannië heeft ter ere van zijn verjaardag diverse eretitels uitgedeeld. Onder de ontvangers zitten diverse bekenden uit de modewereld, zo blijkt uit de lijst.

Een van de ontvangers is Anna Wintour. Zij is nu ‘Member of the Order of the Companions of Honour’. Modefotograaf Nick Knight heeft de titel ‘Commander of the Order of the British Empire’ ontvangen. Ontwerper Roksanda Ilincic is nu een ‘Member of the Order of the British Empire’ en curator Andrew Bolton is nu ‘Officer of the Order of the British Empire’.

Wijlen koningin Elizabeth II deelde elk jaar ook eretitels uit. Het is voor Charles de eerste keer sinds zijn kroning afgelopen mei dat hij dit doet.