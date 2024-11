Annemiek Koster (Enschede Textielstad) wint publieksprijs bij Harpers Bazaar Women of the Year uitreiking

Annemiek Koster is in de prijzen gevallen. De oprichter van Enschede Textielstad heeft de publieksprijs gewonnen bij de Harpers Bazaar Women of the Year uitreiking.

Koster zet zich met Enschede Textielstad in om Enschede weer op de kaart te zetten als textielstad. Enschede Textielstad is een industriële weverij waar uitsluitend met lokale grondstoffen en gerecycled materiaal wordt gewerkt. Het bedrijf werkt ook voornamelijk made-to-order om overschotten te voorkomen.

Enschede Textielstad heeft ook al samengewerkt met lokale Nederlandse initiatieven zoals The Linen Project en The Knitwit Stable. Uit deze samenwerkingen komt linnen voort, maar ook wollenstoffen voor interieur.