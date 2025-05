Annick Schramme (Just Fashion) bekroond met Soroptimist Belgium Prijs voor duurzame mode

Annick Schramme, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School, kreeg 17 mei de prestigieuze Soroptimist Belgium Prijs uitgereikt. De prijs eert haar werk in de duurzame en digitale transitie van de modesector. Dat meldt Soroptimist International Belgium, de Belgische tak van de wereldwijde NGO, in een persbericht.

Soroptimist International Belgium reikt deze prijs eens in de vijf jaar uit aan vrouwen die zich onderscheiden door leiderschap en maatschappelijke verandering. Schramme werd bekroond voor haar inzet aan de universiteiten en voor haar project Just Fashion, dat duurzaamheid in de mode-industrie promoot. De NGO steunt Schramme met een beurs van 12.500 euro, waarmee haar onderzoek naar een eerlijkere mode-industrie verder kan worden uitgebreid.

De mode-industrie staat bekend als een grote vervuiler, verantwoordelijk voor 10 procent van de wereldwijde CO₂-uitstoot en enorme hoeveelheden afval. Het persbericht onderstreept: "Schramme bewijst dat transitie naar een duurzame fashion economy niet alleen noodzakelijk, maar haalbaar is."

Schramme combineert academisch onderzoek met internationaal beleidsadvies en is sinds februari 2025 leidt ze het Europese Horizon-project Just Fashion. Dit project richt zich op het verduurzamen, inclusiever maken en economisch versterken van de Europese mode-industrie. Daarnaast is ze lid van de Unesco-Commissie België/Vlaanderen en houder van een Unesco Leerstoel.

“Met haar innovatieve visie toont Annick Schramme hoe vrouwen door leiderschap en systeemverandering een blijvende impact kunnen maken — precies waar Soroptimist International voor staat,” aldus Evelyne Bastin, voorzitter van Soroptimist International Belgium. “Als professor leidt ze de volgende generatie changemakers op en initieert ze internationaal erkende onderwijs- en onderzoeksprojecten,” aldus het persbericht.

Schramme werd door een vakjury uitgekozen uit veertig kandidaten. In een reactie op de prijs dankt ze haar studenten, collega’s en alle vrouwen die zich inzetten voor duurzame verandering en gelijke kansen.