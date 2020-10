Anouk van Heesch wordt directeur nieuwe schoenenmuseum in Waalwijk

Vanaf 1 december 2020 treedt Anouk van Heesch (47) uit Heusden aan als directeur van het nieuwe schoenenmuseum in Waalwijk. Van Heesch zal nauw betrokken zijn bij de verdere voortgang en realisaties richting de opening van het nieuwe schoenenmuseum. De belangrijkste taken waarmee ze start zijn de verdere organisatieontwikkeling, doorontwikkeling van de programmering, identiteit, positionering en het communicatiebeleid van het museum.

Van Heesch begon haar loopbaan in 2001 als assistent conservator bij het Stedelijk Museum Schiedam. Datzelfde jaar ging ze als conservator aan de slag bij museum Het Valkhof in Nijmegen. Via de Jan van Eyck Academie, waar ze van 2006 tot 2012 als hoofd coördinator artistieke producties werkte, heeft ze van 2012 tot 2016 als zelfstandige gewerkt. In de jaren begeleidde Anouk diverse startende ontwerpers op het gebied van strategie en professionalisering. In 2016 startte Anouk als managing director bij Maarten Baas.

Bestuurslid Harrie de Werd laat in een bericht op de website van het schoenenmuseum weten blij te zijn met de aanstelling: “We hebben enorm veel en ook stuk voor stuk goede sollicitaties ontvangen op de vacature. Tijdens de gesprekken voelden we direct een klik met Anouk. Het nieuwe schoenenmuseum en Anouk zijn een perfecte match. We kijken uit naar 1 december als ze daadwerkelijk begint en samen met ons het nieuwe schoenenmuseum op de kaart zet.”