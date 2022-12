Antoine Arnault gaat leiding geven aan holding Christian Dior SE

Antoine Arnault, zoon van LVMH-topman Bernard Arnault, wordt de nieuwe CEO van Christian Dior SE. Dat blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Antoine Arnault volgt Sidney Toledano op, die onlangs besloot de functie te verlaten. Toledano blijft wel aan als CEO van LVMH Fashion Group, de modetak van LVMH.

Christian Dior SE is het moederbedrijf van onder meer de modemerken Christian Dior, Louis Vuitton, Fendi, Marc Jacobs en Kenzo. In de beursgenoteerde holding is ook een groot deel van de aandelen van de familie Arnault in de luxegroep LVMH ondergebracht. Christian Dior SE is op haar beurt bijna helemaal in handen van de Arnault Family Group.

Christian Dior SE behaalde in boekjaar 2021 een omzet van 62,4 miljard euro. In de eerste negen maanden van het huidige boekjaar werd al een omzet van 56,5 miljard euro genoteerd, 28 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Familie Arnault houdt controle over eigen bedrijven stevig in handen

De aanstelling van Antoine Arnault bij Christian Dior SE zorgt ervoor dat ‘de controle van de familie op de lange termijn over Christian Dior SE en LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE wordt voortgezet’, zo is in het persbericht te lezen.

Antoine Arnault had al andere verantwoordelijkheden binnen het bedrijf van zijn vader. Zo is hij bij LVMH verantwoordelijk voor communicatie, en is hij tevens CEO van schoenenmerk Berluti. Daarnaast is hij niet-uitvoerend voorzitter van het Italiaanse modemerk Loro Piana.

Zijn zus en drie halfbroers zijn ook allemaal werkzaam bij LVMH of dochterbedrijven van het concern. Delphine Arnault is verantwoordelijk voor producten bij Louis Vuitton, waar Jean Arnault de horlogerie overziet. Alexandre Arnault werkt Tiffany & Co. en Frederic Arnault staat aan de top bij horlogemaker Tag Heuer.