Arc’teryx benoemt nieuwe chief brand officer en head of EMEA

Het in North Vancouver gevestigde technische outdoormerk Arc’teryx heeft Avery Baker, voormalig president en chief brand officer van Tommy Hilfiger, benoemd tot chief brand officer, een nieuw gecreëerde functie binnen het bedrijf. Daarnaast treedt Tobia Prevedello, voormalig Celine-topman bij Celine, aan als head of EMEA. Dat meldt vakblad WWD.

Met de benoemingen onderstreept Arc’teryx zijn groeiambities in Noord-Amerika, EMEA, APAC en Greater China. Baker rapporteert aan CEO Stuart Haselden en wordt verantwoordelijk voor de wereldwijde merkstrategie, marketing, communicatie en de opzet van een consumer experience team. Zij zal samenwerken met wereldwijde en regionale teams aan de verdere ontwikkeling van de merkvisie voor de snow-, trail- en climb-categorieën. Baker verhuist in de zomer van 2027 al naar Vancouver voor de job.

Prevedello krijgt de leiding over de EMEA-regio. Hij was meest recent managing director EMEA bij Celine (LVMH), waar hij verantwoordelijk was voor regionale strategie, operatie en performance. Volgens Arc’teryx is zijn ervaring met het aansturen van complexe internationale organisaties van belang voor de verdere uitbouw van het merk in de regio.

De benoemingen volgen op eerdere uitbreidingen van het managementteam, waaronder Matt Bolte (chief merchandising officer), Marissa Pardini (general manager Veilance) en Ben Stubbington (creative director Veilance).