Area mede-oprichter Piotrek Panszczyk verlaat het modemerk na 10 jaar

Piotrek Panszczyk, mede-oprichter en creatief directeur van het modebedrijf Area, heeft na tien jaar besloten het merk te verlaten. Het nieuws werd door Panszczyk zelf bevestigd op Instagram.

Panszczyk, geboren in Polen en opgegroeid in Arnhem, Nederland, studeerde tussen 2006 en 2010 Fashion Design aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem (ArtEZ). Van 2011 tot 2013 studeerde hij aan Parsons School of Design, in New York. Na zijn afstuderen verhuisde hij naar Parijs, waar hij werkte voor gerenommeerde merken zoals Chloé en Ungaro. In 2014 richtte hij samen met Beckett Fogg het modebedrijf Area op in New York City.

Area heeft zich onderscheiden door avant-gardistische ontwerpen en is wereldwijd populair geworden, met beroemdheden als Janelle Monáe, Lady Gaga, Michelle Obama en Beyoncé die regelmatig het merk dragen. De ontwerpen van Area combineren ingewikkelde kristallen versieringen, glinsterende stoffen en maatwerk.

Door hun innovatieve benadering heeft Area verschillende prestigieuze platformen bereikt, waaronder de finale van de CFDA/Vogue Fashion Fund Prize in 2016 en de LVMH Prize in 2020.

De toekomstplannen van Panszczyk zijn nog onbekend. Hij heeft geen commentaar gegeven op het verzoek om meer informatie.