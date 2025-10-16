Armani Groep: Giuseppe Marsocci is de nieuwe ceo

Giuseppe Marsocci is de nieuwe ceo van Armani. De benoeming tot chief executive officer van de Armani Groep gaat per direct in, inclusief zijn toetreding tot de raad van bestuur, zo kondigt het bedrijf aan in een verklaring.

Marsocci trad in 2003 in dienst bij de Armani Groep

De 61-jarige manager uit Turijn heeft meer dan 35 jaar ervaring in de mode- en luxesector, waarvan 23 jaar binnen de Armani Groep. Hij bekleedde functies met toenemende verantwoordelijkheid in Milaan en het buitenland, met name in New York als ceo Amerika. “Sinds 2019 ondersteunde hij de heer Armani rechtstreeks in het wereldwijde bedrijfsbeheer als adjunct-directeur-generaal en global chief commercial officer”, aldus de verklaring.

“Zijn internationale professionele ervaring, diepgaande kennis van de sector en het bedrijf, discretie, loyaliteit en teamgeest, samen met zijn nauwe samenwerking met de heer Armani in de afgelopen jaren, maken Giuseppe de meest natuurlijke keuze om de continuïteit van de door de oprichter uitgestippelde koers te verzekeren”, benadrukt Leo Dell'Orco, voorzitter van de raad van bestuur.

Marsocci rapporteert aan de raad van bestuur onder voorzitterschap van Leo Dell’Orco

Op unaniem voorstel van de Armani Foundation rapporteert Marsocci aan de raad van bestuur onder voorzitterschap van Leo Dell’Orco. Silvana Armani wordt in deze raad benoemd tot vicevoorzitter.

De benoeming bevestigt de eensgezinde wens van de familie Armani om het project voort te zetten dat Giorgio Armani gedurende vijftig jaar heeft opgebouwd en bestendigd, “met respect voor de grondbeginselen en de door de oprichter zelf uitgestippelde koers van continuïteit”, legt het management uit.

De raad van bestuur van Giorgio Armani Spa krijgt in de komende weken zijn definitieve vorm na voltooiing van de testamentaire procedures. “Maar er is besloten nu al door te gaan met de benoeming van de chief executive officer, om de nieuwe koers te starten zonder onderbreking in het bedrijfsbeheer”, aldus de verklaring.

“Ik dank de Foundation, de raad van bestuur en de familie Armani voor het in mij gestelde vertrouwen. Het is een project van buitengewoon belang, gericht op continuïteit en de versterking van een van de meest prestigieuze ‘made in Italy’-merken ter wereld. Het merk heeft voor klanten en de markt de status van een eenvoudig merk overstegen en heeft terecht de waarde van een lifestylemerk verworven.

De doelstelling is uitdagend, zeker in een luxemarkt die diep over zichzelf nadenkt, maar haalbaar dankzij de fundamentele bijdrage van een team van uitstekende klanten, leveranciers, partners en gepassioneerde medewerkers wereldwijd, en in het bijzonder in Milaan. Velen van hen hebben jarenlang nauw samengewerkt met de heer Armani. Samen zullen we er alles aan doen om zijn bedrijfsmodel en zijn idee van schoonheid voort te zetten. We zullen dit doen met coherentie en gevoeligheid, rekening houdend met de waarden en verwachtingen van een veranderende wereld”, aldus Marsocci.

De afgelopen zes jaar rapporteerde hij rechtstreeks aan Giorgio Armani

De manager is afgestudeerd in Economie en Handel aan de Universiteit van Turijn. Zijn eerste functies waren in sales, marketing en brand management bij de Gft Groep in Turijn, licentiehouder van Valentino, Dior, Ungaro, Stone Island en Armani zelf. Andere belangrijke ervaringen zijn onder meer vijf jaar bij Fila Sport (Hdp Groep) als hoofd van internationale bedrijfsontwikkeling. In 2003 trad hij in dienst bij de Armani Groep, waar hij functies met toenemende verantwoordelijkheid bekleedde op het hoofdkantoor in Milaan en bij buitenlandse vestigingen.

Hiertoe behoren: commercieel directeur van Armani Collezioni, ceo van de Zwitserse dochteronderneming (voormalige logistieke/klantenservicebasis voor alle buitenlandse markten) en global director van de diffusie/wholesale-lijnen. Daarnaast werkte hij meer dan tien jaar in New York, eerst als president van Trimil Us, een joint venture van Zegna/Armani, en vervolgens als ceo van de Amerika's van 2014 tot 2019.

De afgelopen zes jaar, tot op heden, was hij adjunct-directeur-generaal en global chief commercial officer van de groep, en rapporteerde hij rechtstreeks aan de heer Armani. Hij had zitting in tal van bedrijfsbesturen, onder meer als president van Giorgio Armani Retail Srl en als ceo/president van verschillende buitenlandse groepsmaatschappijen. Zijn passies zijn sport, journalistiek, oenologie en filosofie.