Armedangels benoemt nieuwe Head of People & Culture

Duits merk Armedangels heeft een nieuwe Head of People & Culture gevonden. Nico Weichert gaat deze rol vervullen, zo maakt Armedangels bekend in een persbericht. Weichert waait over van ‘een verborgen kampioen in de netwerkinfrastructuursector’, waar hij op de stoel zat als HR-businesspartner.

Weichert deed ervaring op in verschillende industrieën. Zo begon hij zijn carrière bij de Duitse Bundeswehr. Daar was hij de laatste vijf jaar werkzaam op het gebied van trainingsplanning en -management, personeelsleiderschap en -ontwikkeling en strategische personeelsplanning. Vervolgens werkte hij vijf jaar lang in de publieke sector als personeelsontwikkelaar en HR-businesspartner. In deze rol was hij verantwoordelijk voor het holistische beheer van mensen en cultuur voor zo’n 700 werknemers, zo staat in het persbericht.

“Ik wil HR bij Armedangels neerzetten als een vertrouwde adviseur en business partnering uitbreiden om dichter bij de ondersteunende afdelingen te komen. Mijn focus ligt op het verbeteren van de interne communicatie, zodat we sneller kunnen reageren op onderwerpen als werving, talentmanagement en personeelsbehoud. Ik geloof dat mijn gestructureerde aanpak en scenariodenken ons als People Team tot een belangrijke sparringpartner voor alle medewerkers zal maken”, aldus Weichert over zijn benoeming.