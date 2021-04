Armedangels heeft voor het eerst een creatief directeur aangesteld

Duits duurzaam modemerk ArmedAngels heeft voor het eerst in de geschiedenis van het merk een creatief directeur aangesteld. Michael Kempe heeft de nieuwe functie op zich genomen, zo meldt FashionUnited DE op basis van een statement van het merk.

Kampe is een alumni van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hij heeft daarnaast gewerkt bij onder andere Lee, Hugo Boss, Scotch & Soda en Diesel. CEO van Armedangels Martin Höfeler legt de gedachte achter de aanstelling uit in het statement. “Duurzaamheid zonder begeerlijkheid door middel van ontwerp zal niet werken. Daarom hebben we besloten de nieuwe rol van creatief directeur bij Armedangels te introduceren en we zijn verheugd dat we Michael Kampe hebben gevonden, een jong maar toch uitzonderlijke ervaren talent.”

Het Duitse merk kondigde eind vorig jaar aan dat het in het komende decennium volledig circulair wil worden. Armedangels was tot nu al gericht op het beperken van het gebruik van chemicaliën en het besparen van natuurlijke grondstoffen, maar nu wil het tegen 2025 alle gebruikte grondstoffen in het productieproces kunnen hergebruiken en elke vorm van overproductie uit het proces hebben gewerkt.