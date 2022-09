Armedangels roept functie Impact & Innovation Director in het leven

Duits merk Armedangels heeft de eerste Impact & Innovation Director benoemd, zo blijkt uit het persbericht. Katya Kruk vervult vanaf nu de functie.

Kruk is verantwoordelijk voor het plannen en implementeren van de wereldwijde duurzaamheidsstrategie van het merk. Zij neemt daarbij het voortouw in de ontwikkeling en het stimuleren van innovaties bij Armedangels, zo is te lezen in het persbericht. Armedangels richt zich sinds de oprichting in 2007 al op het produceren van items volgens de hoogste normen voor mens en milieu, aldus het merk in het persbericht.

"In deze uitdagende tijden voor onze planeet, ben ik dankbaar voor de kans om de krachten te bundelen met een geweldig team van gelijkgestemde experts," aldus Kruk in het persbericht. "Ik streef naar co-creatie en hoop getuige te zijn van een toonaangevende strategie die tot leven komt voor Armedangels en de consumenten die duurzame keuzes willen maken.