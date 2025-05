Arnault hekelt belastingplannen Frankrijk: 'Aanmoediging tot delokalisatie'

Bernard Arnault, CEO van het grootste luxebedrijf ter wereld LVMH, heeft tijdens een hoorzitting in de Franse Senaat fel uitgehaald naar de Franse overheid. In zijn betoog stelde hij dat “het zeer slecht is voor de staat om zich te bemoeien met het beheer van privébedrijven”. Deze uitspraak kwam als reactie op president Emmanuel Macrons recente oproep tot economisch patriottisme.

De hoorzitting maakte deel uit van een bredere evaluatie van staatssteun aan grote bedrijven. Arnault beklemtoonde dat de bemoeienis van de overheid met strategische keuzes van ondernemingen in het verleden zelden tot goede resultaten heeft geleid: "In het algemeen leidt dat tot catastrofes," aldus de topman. Hij voegde eraan toe dat LVMH “misschien wel de meest patriottische onderneming van Frankrijk” is, met stevige wortels in de Franse economie en cultuur.

'Belastingverhoging kan luxe-industrie uit Frankrijk drijven'

LVMH – eigenaar van iconische merken als Louis Vuitton, Dior, Moët & Chandon en Hennessy – uitte eerder dit jaar al kritiek op nieuwe fiscale voorstellen in de Franse begroting voor 2025. Daarbij gaat het onder meer om een verhoging van de winstbelasting voor grote bedrijven. Arnault vreest dat dergelijke maatregelen bedrijven zullen aanzetten tot delokalisatie – het verplaatsen van productie naar landen met gunstigere economische omstandigheden.

De Verenigde Staten zijn in dat opzicht bijzonder aantrekkelijk geworden, vooral onder het investeringsklimaat dat wordt gestimuleerd door de herverkiezingscampagne van Donald Trump. LVMH bezit inmiddels drie productiefaciliteiten van Louis Vuitton in de VS, waaronder een in Texas. Arnault benadrukte echter dat dit geen nieuw fenomeen is: “We produceren al sinds 1989 in de VS – er is niets nieuws onder de zon.” Volgens hem bieden de Amerikaanse douaneregels aanzienlijke voordelen voor lokaal geproduceerde goederen.

Mode als mondiale industrie

De opmerkingen van Arnault raken aan een bredere spanning in de luxesector: hoe blijven bedrijven trouw aan hun nationale roots in een industrie die steeds globaler opereert? De Franse mode-industrie, vaak gezien als cultureel erfgoed, wordt tegelijkertijd gedreven door internationale vraag, wereldwijde productie en complexe toeleveringsketens.

François-Henri Pinault, CEO van rivaal Kering (moederbedrijf van Gucci, Yves Saint Laurent en Balenciaga), sloot zich aan bij deze realistische visie. Tijdens een eerdere hoorzitting zei hij: “Het is geen geheim dat Gucci Italiaanse tassen maakt van leer uit Texas.”

Patriottisme versus pragmatisme

De discussie onderstreept de groeiende spanning tussen nationaal beleid en de realiteit van een internationale markt. Terwijl politieke leiders aandringen op economisch patriottisme, blijven grote luxegroepen hun productie en investeringen wereldwijd optimaliseren. Dit stelt beleidsmakers, bedrijven én consumenten voor een lastige balans: trouw blijven aan het Franse erfgoed, zonder competitiviteit op het wereldtoneel te verliezen.

Voor de Franse luxesector – goed voor miljarden euro’s aan export en honderdduizenden banen – zijn dergelijke debatten allesbehalve theoretisch. De uitkomst ervan kan bepalend zijn voor de koers van enkele van ’s werelds meest invloedrijke modehuizen.